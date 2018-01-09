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Комментарии
09.01.2018
Дмитриев – Рудому: «Это не патернализм, а нормальные социальные требования от работающего человека»

Андрей Дмитриев прокомментировал в Facebook высказывания посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого.

– «Зарплату нужно заработать, а не получить. Патернализм нашего общества это плохо». Одно и тоже теперь говорят чиновники, бизнесмены, айтишники, менеджеры. Они зарабатывают, а другие люди «получают».

Сам знаю, это так соблазнительно, себя назначить «дающим», «знающим», «делающим», сложно устоять.

Вот и Кирилл Рудый в своем умном и глубоком интервью снова говорит, как же много нам еще предстоит, чтобы уйти от патернализма, повысить доверие в обществе. Я со всем согласен. Люди апатичны, разрозненны, неинициативны и так далее. Они в этом виноваты? Частично, конечно, но все же это не просто их выбор быть бедными.

Хожу я по этим квартирам, домам, слушаю как они работают от ранка до ранка всю жизнь. Обрастают болезнями и немного имуществом. Очень хотят, что-то нажить, чтобы передать детям. Спешат. А потом пенсия, такая, что не понятно, а зачем было вообще работать?

Всё это создает у того самого «получающего» человека чувство постоянного обмана. В этом обмане он живет, растит детей и учит их от него хоть немного уворачиваться или уезжать «если хотят быстрее».

И почему после этого человек, работающий в колхозе или на заводе, не имеет право на «патернализм»?

Как и учитель, воспитатель в детском саду с зарплатой в 400 рублей и 30 детьми, то есть за одного ребенка платят - 44 копейки в день.

В сегодняшней экономической системе все они имеют на патернализм полное право. Тем более, что такого он им дает? 13-ю зарплату, бедную пенсию, льготный кредит на постройку жилья.

Остальные требования вполне обоснованы, нормальные дворы, дороги, качество образования. Это уже не патернализм, а нормальные социальные требования к государству от работающего человека.

А если посмотреть, куда действительно идут государственные льготы и деньги, то окажется, что «получающими» уже давно стали те, кому так нравится быть еще и «поучающими».

 
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