Цитата дня. Кобяков анонсировал бег на месте

И сделал это в привычном оптимистичном стиле.

В эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1» премьер-министр Андрей Кобяков сделал ряд любопытных заявлений.

По его словам, Беларуси нужно стремиться попасть в группу стран с высоким уровнем дохода. Для того, чтобы «подтянуть заработные платы граждан, у которых они ниже, чем средняя зарплата по стране», в экономике нужно серьезным образом работать, подчеркнул глава правительства. И тут же предостерег:

— Но нам нельзя попасть и в ситуацию, когда мы будем довольны сами собой. Нужно постоянно стремиться, работать, искать направления развития, чтобы, не замедляясь, попасть в группу стран с высоким уровнем дохода. Хотя и там останавливаться не надо.

По мнению премьер-министра, одной из проблем развивающихся экономик, к которой относится и экономика Беларуси, является ловушка среднего дохода — «когда граждане, экономические власти начинают быть довольны своими результатами и считать, что они достигли пределов мечтаний».

При этом Кобяков напомнил, что в 2018 году экономика страны должна быть растущей: ожидается, темп роста ВВП составит 103,5%.

Отметим, что независимые эксперты (как белорусские, так и зарубежные) давно говорят о совсем иных проблемах нашей развивающейся вот уже третье десятилетие экономики. И это не банальное головокружение от успехов, а принципиальное нежелание идти на структурные реформы экономики.

Анонсированный рост экономики независимые экономисты называют восстановительным. Иными словами, экономика страны всего лишь пытается вернуться на прежние позиции, утерянные в результате масштабного кризиса.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост белорусской экономики в 2018-м на 2%, а Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП на 2,1% в 2018-м и 2,4% в 2019-м.