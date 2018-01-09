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Общество
09.01.2018
Ирина Плюто, intex-press
Фармацевт рассказала о своей работе: «Дайте таблетки на букву «А»

Их часто путают с врачами и просят подсказать, какое лекарство подойдет при простуде или зубной боли.

Светлана Добшикова, фармацевт, заведующий одной из городских аптек, рассказала Intex-press, когда наблюдается основной поток клиентов, в каких случаях приходится проводить «расследование» и на какие уловки идут мужчины, чтобы купить средства, повышающие потенцию.

Светлана Добшикова ищет лекарство для покупателя. Фото: Александр Черный

Фармацевтом Светлана Викторовна работает почти 25 лет. С детства мечтала стать врачом, но из-за того, что боится крови, пошла в фармацию. И о выбранной профессии ни разу не пожалела.

«Создается впечатление, что по праздникам люди не болеют»

Рабочий день Светланы Викторовны – с 8.00 до 20.00.

– Поскольку я не только фармацевт, но и заведующий аптекой, я заказываю препараты, принимаю их, оформляю необходимые документы. Но часто работаю за кассой: не могу отказать себе в удовольствии пообщаться с людьми. Работая с посетителями, я отдыхаю.

Фармацевт говорит, что время за работой пролетает незаметно: вроде только утро было, а уже пора домой. Но случаются дни, когда и присесть некогда.

– Иногда даже по ночам снятся стеллажи с лекарствами, – смеется она.

Больше всего посетителей в аптеке – с 12 до 14 часов и вечером после 17.00, когда заканчивается рабочий день.

– В выходные людей обычно меньше. Редко в аптеку заходят и в праздничные дни. Иногда даже создается впечатление, что по выходным и праздникам люди не болеют, – говорит фармацевт.

Чаще приходят пожилые люди. Они в основном покупают лекарства от болезней сердца и суставов. Молодежь больше берет витамины и косметические средства.

– В нашей аптеке широкий выбор средств по уходу, а консультанты всегда готовы помочь посетителям выбрать подходящее средство, – отмечает фармацевт.

«Вы знаете лучше, чем врач»

За годы работы у Светланы Викторовны появились постоянные посетители. Некоторые даже перешли вслед за ней из другой аптеки, где она работала раньше.

– Недавно пришла женщина и, увидев меня, воскликнула: «Наконец-то я вас нашла. Куда вы пропали?». Было очень приятно.

В последнее время, отмечает она, некоторые посетители доверяют фармацевтам больше, чем врачам.

– Мне не раз приходилось слышать: «Вы знаете лучше, чем врач». Это, конечно, приятно, но становится обидно за медиков, – рассуждает она. – Вообще, к врачам люди сейчас идут неохотно. Им проще прийти в аптеку, рассказать о проблеме, получить консультацию и препарат. Но мы всегда объясняем, что сначала нужно обратиться к врачу.

Люди, особенно пожилые, говорит Светлана Викторовна, нередко забывают названия лекарств.

– Заходит бабушка и просит: «Дайте мне таблетки на букву А в синей коробке». Приходится едва ли не целое расследование проводить. Узнаю, от чего препарат, его цену. И, когда примерно понимаю, о чем идет речь, достаю по очереди подходящие коробочки. В итоге, как правило, «та самая» коробочка находится. Но буквы «А» в названии нет, а упаковка может оказаться белой, – с улыбкой рассказывает фармацевт.

Еще лет десять назад многие мужчины стеснялись покупать контрацептивы:

– Молодой человек подходил к кассе и, краснея, еле слышно просил продать ему презервативы. Сегодняшняя молодежь стала более раскованной.

Зато мужчин, покупающих, к примеру, «Виагру», и сейчас встретишь нечасто. Если и приходят, то говорят, что покупают для друга. Вообще, говорит Светлана Викторовна, мужчины стесняются приобретать средства от мужских проблем. В основном с рецептом приходят их жены или подруги.

 
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