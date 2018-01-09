Политолог: Закрытие российских телеканалов может разозлить многих белорусов

Политолог рассказал «Салідарнасці», почему власти осторожничают в вопросе борьбы с российской телепропагандой.

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С 1 января 2018 года из эфирной сетки «Столичного телевидения» исчезли передачи российского канала «РенТВ». Ранее из эфира телеканала «НТВ-Беларусь» пропало российское ток-шоу «Место встречи», а телеканал ОНТ вынес из дневного показа пропагандистскую передачу «Время покажет» российского Первого канала, поставив ее на ночное время.

О том, что происходит с российской телепропагандой в Беларуси, не поздно ли спохватились власти и почему до сих пор в стране не транслируется давно обещанный украинский телеканал, «Салідарнасці» рассказал политолог Валерий Карбалевич.

— Власти понимают проблему. Они осознают, что российские телеканалы имеют большее влияние на общественное мнение в Беларуси, чем их белорусские коллеги. И в определенный критический момент это может стать проблемой для белорусских властей, — подчеркнул политолог.

Почему же власти достаточно осторожно ведут себя в отношении российских телеканалов? По мнению Валерия Карбалевича, для этого есть несколько причин:

— Первая причина заключается в нежелании ссориться с Россией. Вторая — власти не хотят вступать в конфликт с той частью белорусского общества, которая получает информацию из российских телеканалов. Эта часть общества достаточно велика, и остановка вещания российских каналов может спровоцировать большой скандал.

Третьей причиной сдержанности официального Минска эксперт считает его прагматизм. По его мнению, телеканалы России избавляют своих белорусских коллег от выполнения политической роли пугала:

— Российские медиа пугают Западом, украинским Майданом и его последствиями. И это подталкивает белорусов ценить те порядки и ту модель, которую установили в стране власти. При этом, украинскими «ужасами» нас пугают не свои телеканалы, а российские.

В 2014-м Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились запустить вещание украинского телеканала в Беларуси. Но вопрос этот до сих пор остается не решенным. Официально сообщается о ряде технических проблем, которые препятствуют старту вещания. Валерий Карбалевич придерживается мнения, что причины могут быть несколько иными:

— Украинские телеканалы могут транслировать в Беларусь совсем иную идеологическую парадигму. А вот это опасно (для властей) в отличие от российских телеканалов, где ничего подобного нет. Думаю, что в этом проблема. Там ведь будут говорить не только о событиях в Украине, но и о мировых новостях, в том числе и белорусских.