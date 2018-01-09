Модные диеты: небылицы и обман

Основные мифы, связанные с новомодными системами похудения и так называемого правильного питания.

Обман 1. Нельзя есть свиное сало

Ни в коем случае нельзя от него отказываться! Дело в том, что в нем содержится арахидоновая кислота, которая нужна для «строительства» клетки. И больше эта кислота практически ни в одном продукте не содержится, а если содержится, то в никчемных дозировках.

Тут все девушки на меня закричат: «И что, нам есть сало?! Да мы боремся с весом как сумасшедшие!» Отвечаю: не надо каждый день. Но хотя бы раз в неделю, чуть-чуть – обязательно.

Тут возмутятся мужчины: «Арабы вообще не едят свинину и прекрасно себя чувствуют!» Отвечу и им. Арабы не так уж прекрасно себя чувствуют. В арабских странах буквально эпидемия сахарного диабета второго типа. И у них очень много людей страдает ожирением, хотя они не едят свинину.

Да и вообще важно учитывать национальные пищевые привычки – те, что формировались столетиями. Сало – это натуральный продукт, который всегда употребляли наши предки, заготавливая его впрок. Сало помогало им пережить долгие холодные зимы и никто в деревнях не нервничал: «Ах, я растолстею!»

Конечно, сейчас совсем другие эстетические и физические нормы. Но отказываться от того, что ели предки – не стоит. Наш организм не сам по себе, он генетически содержит пищевые привычки всех предыдущих поколений.

Обман 2. Нельзя есть животный белок

Но что я все о сале? В рационе обязательно должен быть животный белок в чистом виде. Или мясо, или рыба. Не менее 3-4 раз в неделю. Мне немедленно приведут в пример веганов, которые ничего такого не едят и живут себе спокойно.

Согласен, можно даже на хлебе и воде прожить 100 лет. Но я говорю об активном долголетии, на котором я как медик специализируюсь. И в нашем сложном климате, где зима полгода – без белка никуда. Если вы, конечно, хотите жить долго и счастливо, быть красивыми и в форме, чтобы в 70 лет гонять на велосипеде с внуками. И источники вашей красоты – это жиры, что содержатся в мясе и рыбе.

Обман 3. Нельзя есть хлеб

Для правильной работы кишечника нужна клетчатка. Это цельнозерновой (!) хлеб и каши. За счет клетчатки кишечник очищается: как грубая структура, она собирает в кишечнике все недопереваренные вещества. Странно, если вы боитесь хлеба, а больного кишечника не боитесь. Ну, хотя бы каши тогда ешьте. Это идеальный завтрак.

Обман 4. Углеводы вредны

Взять хотя бы эту моду на «белковые атаки», которые обещают быстрое похудание. Все подряд берут и исключают все углеводы в любом виде. Худейте, конечно, только уверяю вас к #ЗОЖ и #пп это все не имеет никакого отношения. Ну, если речь идет о действительно здоровом питании. Организм на белковой диете испытывает энергетический голод и начинает сжигать все подряд – и жиры, и белки, и мышцы. Как врач – не рекомендую.

Лучше все-таки с углеводами, пусть и в умеренном количестве. У вас есть выбор из сложных углеводов (они есть в кашах, рисе, овсяном печенье) и из быстрых – во фруктах. Но главное – углеводы вам нужны с утра и днем. Вечером они вам ни к чему. Вот, например, у безобидного с виду винограда очень высокий углеводный индекс, так что виноград на ночь – это лишнее.

Обман 5. От молока никакой пользы

И, наконец, молоко. Многострадальное наше. Каких только ужасов о нем не написали в последние годы. Но если нет индивидуальной непереносимости, то молочные продукты очень полезны: там кальций, там животный белок. Тот же творог – отличная еда для девушки, которая озабочена фигурой. Он и голод утоляет, и дает необходимую дозу белка и кальция.

Я в медицине уже четверть века. Сколько за это время сменилось запрещенных и полезных продуктов – без иронии эту катавасию воспринимать невозможно. Вот вдруг ни с того, ни с сего так называемые «модные диетологи» вдруг начинают ругать какой-то продукт, приводя самые убийственные аргументы. Все начинают истерически от него отказываться, а спустя какое-то время выясняется – Упс! Да неее, немножко можно. А проходит еще пару лет и нам сообщают: да ешьте и не волнуйтесь!

Мода приходит и уходит, а вам с вашим орагнизмом, как я надеюсь, еще жить и жить. И когда вы в очередной раз откажетесь наоторез от какого-то продукта или сядете на безуглеводку, подумайте, как это отразится на вашем здоровье через 10, 20 или 30 лет. Уверяю вас, вам в этом возрасте тоже захочется быть красивыми. И обязательно здоровыми.