«В Украине будет сделана ставка на нового олигарха-президента»

В конце декабря Высокий суд Лондона распорядился арестовать активы бывшего владельца украинского «Приватбанка» Игоря Коломойского (тот утверждает, что «временно»).

Бизнесмену инкриминируется присвоение $ 2 млрд бюджетных средств, выданных государством для оздоровления банка.

«Новая газета» поинтересовалась у Виталия Кулика, директора украинского Центра исследований проблем гражданского общества, что это значит.

Фото ТАСС

– После нынешних корпоративных войн начнет формироваться очередной олигархический консенсус, то есть будет сделана ставка на нового олигарха-президента. Это произойдет в первой половине 2018 года.

Если сейчас кто-то заинтересован выбить основных олигархов или создать им временные проблемы, тогда игроком выступает Порошенко. Если это не Порошенко, а, предположим, коллективный Запад, который пытается отстранить от власти часть олигархов, деструктивных и недоговорноспособных, привыкших получать некую государственную ренту, то он, этот коллективный Запад, станет использовать в Украине разные инструменты.

— Как считаете, чем закончатся нынешние процессы в Лондоне?

— Если придерживаться мнения, что за ними стоит коллективный Запад, устраняющий олигархов от власти в Украине, то стоит ждать новых и новых решений. Возможен и второй раунд, связанный с офшорами.

— Запад чего добивается? Принуждает президента Украины забыть о том, что он бизнесмен, или вообще хочет устранить его от власти, поддержав другого человека?

— Поддержать — кого? Скорее, создать более ручного, внешне управляемого Порошенко. Президент постоянно создает проблемы. Он не говорит «нет», но и не делает того, что обещал, а только берет новые обязательства. Инструменты давления через посольства не всегда срабатывают.

— Саакашвили вовлечен в реализацию планов Запада?

— Саакашвили просто оказался в нужном месте в нужное время. Его акцию собирались использовать одноразово, но получилось так, как получилось. И он оседлал волну.

«Мы хотим, чтобы Миша Саакашвили был счастливым. А вместе с ним и мы»

Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»: «Арест активов Коломойского — это сигнал всем олигархам Украины, а главное, президенту-олигарху Порошенко»

— Информация о временном аресте активов Коломойского в обеспечении будущего судебного решения Высоким судом Лондона стало сенсацией. Нам не жалко ни Коломойского, ни его противника Пинчук. Оба хороши. Важно другое. Арест активов Коломойского — это сигнал всем олигархам Украины, включая Ахметова, Фирташа, Косюка, Тигипко и других, а главное, президенту-олигарху Порошенко, что Запад может сделать с ними все, что хочет, – написал Виктор Небоженко в Facebook.

– Тут важен второй момент этой сенсации, всемирный характер этого судебного решения — арест активов во всем мире. А кто захочет ссориться с Высоким судом Лондона? Себе дороже. Так что далекие офшоры уже не спасут наших олигархов. Поэтому они сейчас все сделают, чтобы смягчить удар, снизить накал страстей вокруг имени Коломойского, локализовать конфликт Пинчук — Коломойский Лондонским судом.

В этом смысле у украинских правоохранительных органов есть большой опыт саботажа. Вспомните, как фигуранты списка наиболее опасных подозреваемых из ближайшего окружения бывшего президента Януковича легко отбили атаку Киева благодаря стыдливому непрофессионализму и коррупционной чуткости наших прокуроров и следователей, готовящих представления для Интерпола. Так что Коломойский не случайно встретился с энергичным и скандальным Генпрокурором Украины Луценко в Амстердаме буквально за несколько часов до лондонского решения. И наша власть еще что-то сможет заработать на «бедном», испуганном Коломойском.

Другой вопрос, не захотят ли западные партнеры Украины применить такой же маневр и к самому президенту Украины Порошенко. Ведь и Запад, и вся Украина в течение четырех лет видят и страдают от того, что Порошенко оказался больше бизнесменом, суперолигархом и охвачен огромной жаждой обогащения, чем выполнением своих прямых президентских обязанностей, и политических обязательств, и клятв перед украинскими избирателями.

Уже ясно, что ему понравилось делать огромные деньги на президентском посту, и он не собирается его покидать и в будущем.

Потому сейчас перед Украиной и ее западными союзниками есть два пути решения «проблемы Порошенко»: либо заставить президента Порошенко уйти в отставку и заниматься дальше своим олигархическим бизнесом, либо отделить политика-президента Порошенко от его бизнес-окружения. Оградить его от коррупции, от его бизнес-планов и заставить заниматься сугубо политическими делами — проведением реформ, борьбой с коррупцией и борьбой против российской агрессии. В этом смысле опыт «обрезания» олигарха Коломойского от его активов «руками» Лондонского суда может быть использован, ну, если не прямо против президента-олигарха Порошенко, то против его наиболее одиозных и коррумпированных бизнес-партнеров.