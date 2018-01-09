«Я не могу перейти эту границу, впасть в категорию городских сумасшедших женщин»

Женщины, перешагнувшие 50-летний рубеж, рассказали, чего стоит гонка за модной концепцией успешного старения.

Она предполагает, что человек в зрелом возрасте как можно дольше сохраняет активность, здоровье и привлекательный внешний вид.

Как выжить в мире культивируемой молодости — выясняла у жительниц Москвы в возрасте 50-60 лет, как правило, работающих и имеющих высшее образование, сотрудница Международного института экономики и финансов Мария Давиденко

«С теоретической точки зрения, меня интересовало пересечение между идеей успешного старения и неолиберальной логикой, которая в частности подразумевает перенос ответственности за социальные проблемы (безработица, нехватка доступного жилья, проблемы со здоровьем) с государства на гражданина», — отметила автор исследования.

В сознании жительниц мегаполиса солидный возраст – не просто утрата физической привлекательности, но и возможная потеря социального статуса.

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