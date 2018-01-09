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Экономика
09.01.2018
Петр Гайдук
Как Запад реально помогает Беларуси

Но власти предпочитают об этом сильно не распространяться.

В ноябре прошлого года на открытии завода «БелДжи» Александр Лукашенко призвал: «От правительства и от всего белорусского народа давайте поблагодарим Си Цзиньпина за эту великую помощь».

Заявление это прозвучало несколько странно, поскольку помощь заключалась в выделении кредита, который еще предстоит отдать вне зависимости от успеха проекта. При этом китайцы зарабатывают в нашей стране, поставляя сюда машинокомплекты, которые Беларуси нужно еще будет как-то продать.

На что нельзя не обратить внимание: белорусские власти не раз громко и сердечно благодарили руководство Китая, Азербайджана и других стран за выделенные кредиты, но практически не упоминают о той помощи, которую стране оказывают государства Запада.

Общую сумму назвать весьма непросто, поскольку помощь различного вида поступает через множество институтов и программ. Вот лишь часть из того, что можно найти в открытых источниках.

Безвозмездная помощь

Она предоставляется в виде грантов, технической и финансовой помощи для достижения определенных целей – отдавать деньги не надо!

С 2014 по 2017 год объем помощи Евросоюза в Беларуси в рамках функционирования Европейского инструмента соседства составил 91,5 млн евро.

Согласно документам Еврокомиссии, в период с 2014 по 2017 год финансовая помощь Минску в рамках «Восточного партнёрства» составила 71−89 млн евро. По этой же программе ЕС намерен выделить до 136 млн евро на продвижение реформ в Беларуси до 2020 года.

Бюджет Программы развития ООН (ПРООН) для Беларуси на 2016-2020 годы составит 82 млн долларов. Деньги пойдут на достижение устойчивого экономического роста, расширение участия женщин в политической и экономической жизни, обеспечении доступа всего населения к широкому спектру социальных услуг и продвижении здорового образа жизни.

На сайте Министерства экономики можно найти информацию, что ныне действует программа Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк) по выделению Беларуси грантов на общую сумму более 8 млн долларов.

Год назад сообщалось, что благодаря помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на реконструкцию очистных сооружений Витебска предусмотрено привлечение безвозмездных грантовых средств в размере 6,2 млн евро.

В ноябре 2017 года в представительстве Евросоюза сообщили, что ЕС выделит 14 млн евро на реализацию новой экологической программы по улучшения качества воздуха в Беларуси.

В конце 2017 года в представительстве ЕС сообщили, что выделят приблизительно 5,5 млн евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Беларуси.

В том же декабре стало известно, что Нацбанк получит от Евросоюза 1,15 млн евро для участия в проекте «Твининг».

Повторимся, подсчитать общую сумму безвозмездной помощи весьма непросто, поскольку она исходит от многих стран в виде разных программ.

Еще один пример из этого рода. Министр спорта Александр Шамко недавно заявил: «Усилиями председателя федерации футбола Сергея Румаса проделана капитальная и эффективная работа. В страну пошли гранты, построена база для национальных команд».

«Мне казалось, привлечь зарубежные деньги для своей деревни – это фантастика...»

Займы

Главный поставщик займов для Беларуси – Всемирный банк (штаб-квартира в США). За все время тот инвестировал в нашу страну более $ 1,6 млрд., в данный момент реализуются совместные проекты на сумму около $ 1 млрд. (модернизация автомобильной дороги, транзитного коридора, развитие систем водоснабжения и водоотведения и т.д. – подробнее здесь).

Займы выгодны тем, что в отличие от кредита отдавать нужно фактически ту же сумму денег. К примеру, за выделение одного из займов Всемирного банка предусматривалась уплата единовременного сбора в размере 0,25%, при том, что деньги нужно вернуть через 8 лет.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер заявил недавно: «Наша основная цель заключается в том, чтобы повысить уровень жизни обычных граждан».

***

Как видим, западные страны на деле помогают белорусским гражданам, правда, от наших властей в основном слышат упреки и недовольство.

 
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