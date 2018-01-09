Погода до четверга: ночные морозы, днем – до +2°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

9 января ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшой снег, мокрый снег. По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем умеренный. Температура воздуха в утренние часы понизится до -3..-9°С, во второй половине дня повысится до -3..+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

10 января преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку страны возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем днем -2..+3°С.

11 января преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по западу до -9°С по востоку страны, максимальная днем -3..+2°С.