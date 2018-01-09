Шеф-повар из Парижа: «Если посадить француза в маршрутку, он испугается»

Лоран работает шеф-поваром в Париже и ведет группу в Facebook, где показывает Беларусь такой, какой видит ее сам: безопасной, комфортной, интересной. Чем наша страна могла бы привлечь французских туристов, Лоран рассказал в интервью TUT.BY.

Последние два года Лоран с супругой-белоруской каждое лето приезжают сюда вместе с детьми, чтобы отдохнуть от суеты и стресса, которым каждый день их «вдохновляет» Париж.

Интересуемся у Лорана, что, на его опытный взгляд, могло бы привлечь французов и мотивировать их на путешествие по Беларуси. Прежде чем ответить, наш собеседник объясняет:

— Сейчас наиболее популярные направления у французов — это Москва, Петербург, Калининград, страны Балтии и Средней Азии. Например, Петербург стоит около 1500−2000 евро за 7 дней. Он считается престижным и экзотичным. Беларусь не входит в этот маршрут. И я удивлен: здесь очень много стоящих вещей.

Каких именно? Лоран перечисляет, а Диана дополняет.

— Во-первых, это природа: озера, леса, тишина. Во-вторых, традиции: Рождество, новогодние вечеринки. Во Франции Новый год отвратительный. На Елисейских полях много туристов, которые оставляют после себя много мусора. По телевизору все выглядит красиво, а в реальности не очень.

— Французам нужно предлагать что-то типа «все включено», — говорит Диана. — И что-то типа Дудуток. Во Франции такого нет, и это было бы интересно. Нужно учесть, что французы ленятся, не хотят самостоятельно бронировать отели, билеты. Им удобнее заплатить деньги и получить сразу трансфер, развлечения и т.д.

Помню, одному из наших знакомых объясняли, как из аэропорта доехать до города. Предложили сесть на маршрутку. Да они испугаются ее! Им нужен комфорт. И платить за него деньги французы готовы.