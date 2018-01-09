Двуликая коммуналка: кто недоплачивает, а с кого давно взимают по полной

Честные тарифы важнее льготных. Люди хотят знать, как ЖЭСы тратят их деньги.

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Бюджет средней семьи позволяет оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Но население ждет прозрачности и справедливости выставляемых счетов.

Соотношение средних показателей по стоимости услуг ЖКХ и средний доход домохозяйств Беларуси показывает, что среднеобеспеченные семьи могут «потянуть» рост тарифов до их полного возмещения, считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Даже когда правительство завершит программу по полной оплате населением жилищно-коммунальных услуг и тарифов, они все равно останутся относительно недорогими.

− Связано это с тем, что мы имеем по сравнению с соседями − Украиной и странами Евросоюза – более низкие цены на энергоносители, которые закупаем в России. И значит, есть возможность устанавливать более низкие цены на отопление, подогрев воды и газ, − объясняет экономист.

Снизить издержки позволяют и самые низкие в регионе, за исключением Украины, зарплаты.

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