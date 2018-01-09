Эрикссон впервые приехал в Беларусь после скандала с мишками

Бывший посол Швеции в Беларуси приехал в Минск впервые после того, как в 2012 году после скандала с плюшевыми медведями ему не продлили аккредитацию на работу.

Во время своего визита он посетил рождественский концерт Змитера Вайтюшкевича, сообщает TUT.BY.

Стефан Эрикссон на концерте. Фото Новы час

— Он приехал по личным делам: был на концерте, приехал посмотреть на своих крестных детей, то есть моих детей, — рассказал Змитер Вайтюшкевич.

По его словам, Стефан Эрикссон приехал к нам, получив белорусскую визу. Сейчас он уже возвращается в Ригу, но перед этим заедет в усадьбу Вайтюшкевича «Вайтюшки» на берегу реки Неман.

— Я думаю, он будет чаще приезжать, — заметил музыкант.

Стефан Эрикссон хорошо знает белорусский язык, поддерживает дружеские отношения с белорусскими музыкантами и писателями. Например, он сопровождал Светлану Алексиевич во время вручения Нобелевской премии в Стокгольме.

Сейчас дипломат руководит офисом Совета министров северных стран в Риге.