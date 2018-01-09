Пиар на домогательствах

Тут для начала хочу напомнить, что в Америке вышла книжка про Трампа, где говорится, что он не ожидал, что будет президентом, да и не собирался им становиться — он думал, что пролетит, но это будет хороший пиар всему тому, что он будет делать дальше по жизни.

То есть, президентство он воспринимал как капитализацию себя.

Так вот, я бы пожалел всех этих тётенек-актрис, которые на церемонии «Золотой глобус» оделись в чёрное, чтобы протестовать против домогательств в Голливуде, но есть вопрос.

Уважаемые Анджелина Джоли, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Эмма Стоун, Джессика Честейн, Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Риз Уизерспун, Натали Портман, Эмма Уотсон и прочие — а где вы раньше были, когда вас всякие голливудские товарищи, как вы утверждаете, хватали за всякие мягкие места?

Где были возражения, когда вас тащили в койку?

Возражений не было, пока мягкие места и койка не сделали строчку вашей оплаты в ведомости семизначной. Нет, конечно не только койка сделала вас звёздами, но и ваш талант. Но талантов в мире много, очень много! Конкуренция среди длинноногих, с узкой талией и выразительной грудью, талантов в Голливуде зашкаливает. Но вы как-то обошли эту конкуренцию.

И теперь сами объяснили как.

Можно было бы пожалеть всех этих прекрасных актрис, над которыми так издевались — шампанское, отели, яхты, предложение лучших ролей, если бы они сразу же возражали, сразу же били тревогу. Но нет, пришлось мучительно молчать столько лет, со вздохом перебирая ухажёров-продюсеров, поднимавших их по голливудской лестнице. А потом дождаться апофеоза феминизма, чтобы, одев чёрное платье «Haute couture» (приталенное, с должным нескромным вырезом, чуть короче, чем принято, демонстрируя, за какие прекрасные ножки хватали несчастную звезду проклятые грязные продюсеры), чтобы показать всему миру, что «Баба Яга против!»

Упоминание Бабы Яги тут не случайно. Покажите мне теперь продюсера-мужчину, которые возьмёт этих «боринь за права поруганных голливудских див» в свой фильм. Нет, видимо кто-то возьмёт, но он должен судебно запретить им к себе приближаться, потому что она потом наденет платье от Кадыровой (к следующему «Глобусу» это будет мировой тренд), и будет получать высшую награду, одновременно обвиняя продюсера, что «он взглядом снимал с неё трусики». Или, как этот урод, что порезал Таню Фельгенгауэр, будет утверждать, что продюсер являлся ей во снах и требовал соития.

Понимаете, эти тётеньки забыли, что они же играли в фильмах, где этот механизм — лечь в койку ради успеха, был показан в подробностях. И двуличность всей этой братии видна без усилий.

Защита прав женщин — важная часть борьбы за гражданские права — без сомнения. Женщины продолжают получать меньше за ту же работу, что и мужчины — это факт. Над ними издеваются и не считают за людей в некоторых конфессиях — это тоже факт. Их убивают, если заподозрили в измене — факт. Их повсеместно считают своей собственностью — это тоже прискорбный факт.

Но они садятся на голову, монетизируя этот важный общественный призыв к равноправию, низводя его до комедии и троллинга.

Давайте жалеть женщин и бороться за их права.

Одновременно презирая пиарщиц «в стиле Трамп».

Невзоров: актрисы офигели, они хотят, чтобы к ним не приставали