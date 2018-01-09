Невзоров: в СССР Киркорову все его стразы давно затолкали бы в…

Публицист Александр Невзоров прокомментировал ностальгические нотки Филиппа Киркорова о Советском Союзе.

Певец у себя в Инстаграме поделился впечатления о встрече Нового года:

«Послушали речь нашего Президента и даже спели Гимн, правда СССР)))»

За это Невзоров в эфире «Эха Москвы» танком проехался по Киркорову:

― Легко представить себе приключения Киркорова в стране Советов. Ему все его стразы давно затолкали в анус. Я легко себе представляю, как бы этот бедолага выглядел в 60-е. Тогдашний Рогозин делал бы эксперименты по жидкостному дыханию не с таксой, а непосредственно с Филиппом, и легко представить себе, что намокли бы перья, и отвалились бы все стразы.

А уж кровавые чекисты – если десятью годами раньше в этом прекрасном Советском Союзе, они бы ему Дольче засунули бы прямо в самую Габбану и долго бы не вынимали. Поэтому вот эти бредни с обожествлением СССР… Вообще, умеет человек так не омрачить свою жизнь ни одной мыслью.

Невзоров: холуйство в России непобедимо