Лукашенко распустил УВД по охране минского метро

Согласно указу главы государства упраздняется управление внутренних дел по охране Минского метрополитена.

Отныне реагировать на заявления, сообщения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях на объектах метрополитена будет ГУВД Мингорисполкома.

Вопросами безопасного выполнения перевозок пассажиров займется служба безопасности Минского метрополитена.

Сообщается, что указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел.

Ранее глава МВД Игорь Шуневич заявлял об оптимизации и сокращении количества сотрудников милиции.