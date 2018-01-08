Лукашенко распустил УВД по охране минского метро
Согласно указу главы государства упраздняется управление внутренних дел по охране Минского метрополитена.
Отныне реагировать на заявления, сообщения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях на объектах метрополитена будет ГУВД Мингорисполкома.
Вопросами безопасного выполнения перевозок пассажиров займется служба безопасности Минского метрополитена.
Сообщается, что указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел.
Ранее глава МВД Игорь Шуневич заявлял об оптимизации и сокращении количества сотрудников милиции.
Главное