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Общество
08.01.2018
Салiдарнасць
Лукашенко распустил УВД по охране минского метро

Согласно указу главы государства упраздняется управление внутренних дел по охране Минского метрополитена.

Отныне реагировать на заявления, сообщения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях на объектах метрополитена будет ГУВД Мингорисполкома.

Вопросами безопасного выполнения перевозок пассажиров займется служба безопасности Минского метрополитена.

Сообщается, что указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел.

Ранее глава МВД Игорь Шуневич заявлял об оптимизации и сокращении количества сотрудников милиции.

 
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