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Комментарии
08.01.2018
Чего белорус не может понять про Украину

Психолог Сергей Шварацкий, переехавший из Беларуси в Украину, откликнулся в фэйсбуке на заметку «Салідарнасці» – «Как зарплата среднестатического белоруса выглядит на фоне соседей».

Начал Шварацкий с критики.

«Ход статьи полностью предсказуем: для наращивания чувства реалистичности беларусу сообщают о том, что ну, конечно, не Польша, там-то повыше. А затем, создав у беларуса чувство реалистичности, до него в финале текста доносят, что зато ж ведь и не Украина!! Где среднестатистическая зарплата, по словам автора статьи, равняется 250 долларам.

В коментах на форуме (речь о дискуссионной площадке talks.byприм. «Салідарнасці») тоже все чуть более чем предсказуемо: беларусы дружным хором забубнели о том, что где это в Беларуси автор статьи видел эту среднестатистическую зарплату в 420 долларов, о которой в статье написано, приводя в пример разнообразных кумовьев и знакомых знакомых, которые последний черствый хлеб доедают.

Все это скучно, меня во всем этом забавляет – да даже и не забавляет, а искренне смешит! – другое.

То, что беларус в принципе, никак, никоим образом, совершенно не может на голову натянуть простую вещь: здесь государство настолько не вмешивается в жизнь людей, что по беларусским меркам государства здесь просто нет. Оно-то есть: дома отапливаются, вода в кране наличествует, электричество светит, чиновник в кабинете сидит и что-то там пишет другим чиновникам, и вот это все.

Но в остальном, ребята, тут все-таки по-другому!!

Здесь не примерно так же, просто похуже, тут реально просто по-другому.

Здесь люди живут очень сами по себе. И никто в их жизнь не вмешивается. В этом есть свой плюс, в этом есть свои минусы, но в контексте сабжа существенно важно то, что в результате государственная украинская статистика едва ли ни чего угодно – это вообще ни о чем.

Там могло быть написано 250 долларов. Могло быть написано 10,250 долларов. Цена обеим этим цифрам примерно одинаковая – они обе были бы ни о чем.

Здесь весьма редки полностью белые зарплаты.

Здесь весьма редко исправно платят налоги (и в основном это делается по собственному желанию гражданина, который сам хочет быть социально ответственным).

Здесь исключительно редко налоговая заморачивается такими пустяками, как сбор налогов с обычного гражданина. Она разве что будет действовать по принципу «Ну, принес что-то? Ну и молодец!». Из очень простого соображения: на кой черт еще из-за таких пустяков жопу со стула подымать?

И так далее и так далее. Реальные цифры статистики государственным органам просто неоткуда брать фактически. Да им оно и ни к чему.

И вот беларус, живущий в принципиально другой ситуации, не может это на голову натянуть, никак. Я проверял. Теоретически он даже может соглашаться с тем, что оно как-то вот так. Но при этом имеет свое какое-то хитроумное подозрение, что так-то оно так... но оно ж не может так быть... Поэтому где-то кто-то что-то знает, на самом-то деле... кому положено, тот знает, все проконтролировано.

Не-а.

Всем пох…

Поэтому определить среднюю зарплату, например, в Украине можно только тут поживши, пообтесавшись. И, выйдя на улицу, потянув носом воздух. Что там в воздухе носится.

И, если уж кому вдруг интересно, по моим прикидкам, хотя я, может быть, и несколько ошибаюсь, в Днепре она на сегодняшний день что-то вроде 10,000 гривен плюс/ минус туда-сюда. Или в переводе в деньги, в районе 350 долларов в месяц».

В комментариях к этому посту состоялась любопытная дискуссия.

Vitali Osadchy: Если честно, в Беларуси тоже так. Только государство ну да, больше вмешивается. Но... мы тут научились, давно, ещё в партизанах, не особо кому чего показывать. Поэтому и тут статистика ну совсем ниабчом.

Dmitriy Anshakov: Хммм, я вот как фрилансер работал с конторами из России, Украины, Казахстана и пытался работать с конторами из Беларуси. ТОЛЬКО в конторах из Беларуси поднимался вопрос «а как мы это будем официально оформлять?». И только с белорусским конторами у меня в итоге сугубо по этой причине не срасталось. Так что не особо то склонны партизанить там у вас.

Olia Burdukovskaya: А ещё важен такой момент, как покупательская способность. В Украине на тех же 250 $ можно позволить себе гораздо больше, чем в Беларуси. В частности, я сравниваю Одессу и Минск, так как 2 года или около того, 2 недели в среднем необходимо было быть в Минске, 2 недели в Одессе в месяц. Каждый раз и в том и в том городе в первые дни приезда закупались в магазине продуктами примерно одинакового состава, разница в цене была чувствительная. Уже не говоря о барах и прочих развлечениях. Про стоимость такси просто даже без слезы не вспомнишь.

Иван Роденков: Так и белорусам эти цифры нужны в принципе только чтобы поныть, что государство недостаточно о них заботится. А так никто и не думает жить на эту среднюю зарплату.

 
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