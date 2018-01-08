«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада

После побега трех малышей из детсада в Светлогорске и последующего увольнения специалиста, которая недосмотрела за ними, FINANCE.TUT.BY поговорил с бвышей воспитательницей Златой Соколовской.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчанка Злата Соколовская по образованию религиовед. Ее специальность не связана с дошкольным воспитанием, но девушке все же удалось устроиться на работу в садик — помогла запись «педагог» в дипломе. Однако через два года Злата ушла, не выдержав плотного графика.

— Когда другой воспитатель болеет или уходит в отпуск, тебя ставят на замену. А это 12-часовой рабочий день. Приходишь домой к восьми вечера, а к семи опять на работу. Попросту не восстанавливаешься, — рассказывает девушка.

Дополнительные часы оплачивались не полностью, максимум, который компенсировали, — полторы ставки. «Не бросишь же, не уйдешь. Правильно? Уже как могли, так и выкручивались. Заведующая, если была возможность, давала премии. Когда не было, просила: «Девочки, поработайте, найдем вам скоро замену», — говорит Злата. Девушка вспоминает, что такой режим длился примерно полгода.

— Никто не учитывал огромнейшей психологической нагрузки, не отслеживал момент выгорания. 12 часов с детьми — это чрезвычайно тяжело. Я просто спала на ходу, — вспоминает Злата. — Уже после увольнения мне звонили, просили вернуться, но я сказала «нет».

Злата вспоминает, что помимо переработок, нередко поручали дополнительные задания.

— Например, я с мужем покрывала полы лаком, красила стены, штукатурила веранды, полола траву в саду и поливала ее, подметала веранды. Иногда родители помогали, но чаще все ложилось на наши плечи. Естественно, за это не доплачивали. Когда я спрашивала, в какое время я вообще должна делать ту или иную работу, мне говорили одно — это издержки профессии. Если надо стенгазету — значит, надо стенгазету. Муж приходит в шесть вечера, а я сижу вся в красках и рисую, — рассказывает девушка.

По словам девушки, в детском саду очень много бумажкой работы. В первую очередь, это составление ежедневных планов. «Расписываешь все, от основного занятия, например, аппликации или конструирования, до прогулки», — отмечает Злата. Сейчас это делается в электронном виде, но еще пару лет назад планы писали от руки.

— Составляя план, ты должен опираться на литературу, которую рекомендует министерство. Лично я человек творческий и могу придумать занятие самостоятельно. Однако должна пользоваться чужими наработками. Но самое главное, что всю литературу, как правило, покупают воспитатели, — рассказывает девушка.

На этом затраты работников не заканчиваются: «На моей памяти никто нас не снабжал ни бумагой для рисования или распечаток, ни канцтоварами. Даже журналы групп, где отмечают присутствие и отсутствие детей, тоже покупали самостоятельно».

Нормированный рабочий день в детском саду — четыре дня по семь часов, один день — 12 часов. За такой график сейчас платят примерно 400 рублей. Поскольку Злата уже не работает в саду, она ориентируется на зарплаты бывших коллег и знакомых.

— 500 или 600 будет у людей с категориями, у тех, кто ведет кружки. Плюс доплаты за переработки, но они того не стоят, — признается Злата. — Вообще, если реально выполнять всю работу, то это недостойная зарплата. У меня перед глазами были люди, которые отдали профессии много лет. И такого уровня педагогам столько платить? Многие держатся, потому что там идет выработка, на пенсию выходишь раньше. У каждого свои причины.

Также Злата жалуется, что условия труда — не единственная проблема. Отношение родителей к воспитателям также оставляет желать лучшего.

— Даже из-за полной ерунды можешь «получить по голове». Например, на прогулке ребенок сел на траву и решил поползать. У него загрязнились штанишки, и к тебе сразу много претензий — почему не забрала домой, не постирала, не отутюжила и не отдала маме чистые. Я объясняю родителю: это ваш ребенок, и то, что он сел на траву, я не могла предвидеть. Однако потом меня вызывает заведующая, которой позвонила мама. А ведь у меня самой пять детей, все ходили в сад, и лично я никогда не жаловалась из-за грязных штанов, — рассуждает Злата.

Тут же она приводит другой пример.

— Одна женщина перевела к нам дочку из платного детского садика. Ушли оттуда, потому что приходилось далеко ездить, а наш сад прямо во дворе находится. Она рассказывала, что там родители сами проявляют инициативу и посильно помогают воспитателям. Надо принести вату для опытов или мыльные пузыри для экспериментов? На следующий день все есть. А у нас было так: один принес, второй принес, остальные проигнорировали. Или те же игрушки. Мы говорим: «Надо сформировать уголок строителя. Принесите, пожалуйста, у кого что есть». А нам в ответ: «Почему мы должны это делать? Если вы государственный сад, пускай вас государство и обеспечивает». Кажется, родители не думают, что их ребенок находится в саду больше, чем дома. В той среде, которую мы для него создаем.

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