Обвиняемый по делу о гибели роупджампера: Сначала я прыгнул сам, система была надежной

В понедельник суд Заводского района Минска на процессе о гибели роупджампера в Соснах приступил к допросу обвиняемого, организатора прыжков с высоты Алексея Никитченко.

Обвиняемый Алексей Никитченко

— Никитченко не зафиксировал веревочную конструкцию должным образом и уже с земли подал условный знак Лапановичу. В результате чего тот прыгнул, соприкоснулся с землей, смерть наступила мгновенно от многочисленных травм и травматического шока, — зачитывает обвинение прокурор.

Обвиняемый, напомним, вину не признал. Из его допроса стало известно, что мужчина закончил курсы по безопасной работе кранов и месяц учился на курсах повышения квалификации «промышленный альпинизм».

В феврале 2016 года Алексей Никитченко открыл ИП и стал оказывать услуги по прыжкам с высоты. На вопрос, откуда он знает, как правильно организовать прыжки, как закрепить веревки, Никитченко ответил:

— Из общения с людьми, есть сообщество роупджамперов России, Беларуси и Украины. Что-то вынес из общения с ними, плюс мое логическое мышление. Еще я продавал альпинистское снаряжение в фирме, — отвечает обвиняемый. — Я и мои друзья за здоровый образ жизни и экстрим. Мы не приверженцы сидения у телевизора, хотели расшевелить молодежь.

По словам Никитченко, он сам прыгал с высоты три года и хотел «популяризировать прыжки, получить лицензию на этот вид деятельности».

Трубу в Соснах на территории «Амкадор» он нашел зимой 2016 года, а уже в апреле 2017 года заключил договор на аренду, указав, что будет заниматься там «отработкой альпинистского срыва».

Труба в Соснах, с которой прыгали роупджамперы. Фото: прислано очевидцем

— Состояние металических поручней трубы было не в лучшем состоянии, пришлось проводить реставрацию, я заменил ржавые болты, произвел покраску, сделал специальный мост для прыжка. Затем купил нужное оборудование и хранил дома в необходимых условиях, где нет сырости, потому что это «нежное оборудование», — рассказывает во время допроса обвиняемый.

Он вместе с друзьями установил конструкцию на трубе.

— Вы с кем-нибудь советовались, когда разрабатывали схему прыжка? — спрашивает судья.

— Я был самым опытным из своих знакомых, поэтому лично разрабатывал схему, она потом дорабатывалась. Регламента, как закреплять конструкцию, нет, — отвечает Алексей Никитченко.

Когда все было готово, молодой человек прыгнул сам. По его версии, конструкция была рассчитана на человека весом до 140 килограмм. После пробного прыжка обвиняемый стал регулировать длину веревки, потому что завис на высоте в 40 метров. После него с трубы прыгнули друзья Никитченко. А уже потом он стал рекламировать свои услуги «ВКонтакте» и заключил договор с фирмой «Приятный сюрприз».

Через нее люди покупали сертификаты и дарили их близким и друзьям. Прыжок с высоты в 70-метров стоил 40 рублей, а прыжок с 100-метровой высоты — 70 рублей.

— ВКонтакте была группа «Прыжки с высоты», в ней состояло около 20 тысяч человек, я был одним из администраторов. Когда меня арестовали, из группы сразу же удалили, — вспоминает Алексей Никитченко.

Прыжки проводили не только в Соснах, но еще на двух объектах. В том числе с 12-метрового моста через железную дорогу на улице Тимирязева. Если погода была хорошая, прыжки проходили каждое воскресенье с 14.00 до 16.00. У Никитченко всегда были помощники, как он отмечает, без специального образования. По его мнению, чтобы проверить, как закреплена конструкция на человеке, не нужно особых познаний, это все равно, что проверить «пристегнут пассажир в машине или нет».

Из допроса выяснилось, что перед прыжком с человеком проводился короткий инструктаж. Ему говорили, как взобраться на мостик и когда прыгать.

— В группе в социальной сети были правила, что нельзя прыгать пьяным, были медицинские противопоказания, — вспоминает обвиняемый. Он признается, никакой справки от врача клиенты ему не представляли. Он верил им на слово и даже, если человек говорил ему о заболевании, прыжок не отменяли.

— Я не запрещал человеку, не препятствовал, раз он шел добровольно, то сам все понимал, — говорит обвиняемый.

Он позволял прыгать, если человек говорил о повышенном давлении, проблемах со зрением, однако пытался переубедить человека, если у того вдруг оказывались проблемы с позвоночником.

— Предупреждал про риск, но людей это не останавливало, они хотели прыгать. А я был уверен, что ухудшения здоровья не будет, — рассказывает во время допроса молодой человек.

До трагедии Алексей Никитченко никогда не задумывался о том, кто будет нести ответственность в случае трагедии.

18 июня 2017 года обвиняемый приехал в Сосны вместе со своей девушкой, которая увлекалась фотографией. Прыгнуть с высоты должны были 10 человек. Конструкцию устанавливали 2 часа, натянули 10 веревок. Первым прыгнул сам Никитченко. Все прошло «как было задумано, система была надежной».

Напомним, в июне прошлого года в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек. Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев.

— Уникальное дело. Беспрецедентный следственный эксперимент. Приобщенные видеозаписи камеры GoPro, квадрокоптера, мобильного телефона с видеофиксацией момента гибели — следователи следственного управления УСК по Минску завершили расследование обстоятельств гибели роупджампера в Соснах, — сообщала в декабре Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

По версии следствия, организатор прыжка не зафиксировал веревку, не следил постоянно за безопасностью конструкции и не использовал дополнительные методы для подстраховки. Сам же обвиняемый свою вину не признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса РБ. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.