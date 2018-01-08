Нашлась 23-летняя девушка, пропавшая в декабре

Из-за травмы головы жительница Барановичского района Юлия Бадак временно потеряла память и оказалась в Солигорском районе. Домой она вернулась только 7 января.

Девушка, проживавшая в деревне Русино, пропала 1 декабря.

– В 2009 году у Юли умерла мама, с тех пор она живет со мной, – рассказала Іntex-press ее тетя Светлана. – 1 декабря она просто ушла и не вернулась. Ни сумки, ни денег с собой не взяла. Телефон был при ней, но с момента ее исчезновения он был выключен.

Вернувшись, Юля рассказала, что 1 декабря упала, поскользнувшись в ванной. При падении девушка разбила голову, из-за чего потеряла память. Почему она ушла из дома, Юля до сих пор пояснить не может.

– Несколько суток племянница ходила по городу. О себе она ничего не помнила, – рассказывает Светлана. – Чтобы купить еды, пыталась найти работу. Потом каким-то образом оказалась на Полесском вокзале. Там на девушку с разбитой головой обратила внимание пожилая пара.

Старики подошли к ней, стали расспрашивать, что произошло. Когда узнали, что ищет работу, предложили помочь – поехать к ним в деревню в Солигорский район. Без прописки на работу ее, конечно, никто не взял, поэтому она просто жила у них дома.

– Бабушка заботилась, о ней, своими силами лечила рану на голове. Почему за это время они не обратились в милицию, я не знаю, – продолжает Светлана. – Но и на том спасибо.

Постепенно, по словам Юли, память начала возвращаться.

– Когда Юля вспомнила, кто она и откуда, дедушка дал ей денег на билет и рассказал, как доехать домой.

То, что у Юлии действительно была амнезия, подтвердили и барановичские медики. Сразу после возвращения ее повезли к врачу, так как рана на голове еще до конца не зажила. Девушка проходит обследование в больнице.

Ни названия деревни, ни фамилии пары, приютившей ее, Юля назвать не может, но ее тетя надеется, что удастся найти тех людей и отблагодарить за помощь племяннице.