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Спорт
08.01.2018
by.tribuna.com
Белорусский хоккей похож на студентку с разбитым айфоном

Антон Рогач – о жизни не по средствам.

Всегда задавался вопросом: зачем не самые богатые соотечественники покупают дорогие смартфоны? Студенты и студентки умудряются жить в общежитии на скромную стипендию и небольшую помощь родителей, но при этом ходить с айфонами. Бывает такое и с людьми постарше, у которых зарплата 300 долларов, а смартфон за 800.

Из-за этого некоторые годами пользуются разбитыми девайсами. Сначала покупают телефон, на который долго копят, а на обслуживание денег, естественно, не остается.

Это пример жизни не по средствам.

Со стороны положение дел в белорусском хоккее очень напоминает ситуацию, описанную выше. В хоккее у нас все более-менее хорошо только с видимой частью. Иностранцы, участвующие в Рождественском турнире, убеждены, что Беларусь – очень спортивная страна: где еще любительские соревнования собирают тысячи зрителей? Но откуда китайцам, арабам и балканцам знать, что на матчах профессиональной экстралиги те же трибуны пустуют?

Финал «Золотой шайбы» с участием команды Николая Лукашенко недавно показали на «Беларусь 5». Посмотреть за ним для антуража даже привели каких-то зрителей. Однако если копнуть чуть глубже, то взгляд в корне изменится.

Осенью я посетил Барановичи – крупный по белорусским меркам город, в котором проживает почти 180 тысяч человек. В свое время там появился ледовый дворец на 2500 зрителей. На его базе функционирует хоккейная школа.

На бумаге все полностью соответствует социально-ориентированной модели белорусской экономики. Спортсооружение работает более семи лет. Получается, сотни детишек уже занимаются хоккеем, и каждый год школа прирастает новыми воспитанниками. С 2009 года Барановичи наверняка подарили детско-юношескому первенству Беларуси примерно семь новых команд.

Хороший сюжет для «Панорамы», но на деле все по-другому. Вот список занимающихся в школе по годам рождения.

2001 – 3 человека;

2002 – 10 человек;

2003 – 3 человека;

2004 – 6 человек;

2005 – 14 человек;

2006 – 7 человек;

2007 – 13 человек;

2008 – 22 человек;

2009 – 23 человек;

2010 – 19 человек;

2011 – 39 человек.

Обратите внимание: полноценные группы набрались только у младших ребят. В целом, ситуация выглядит так.

В конце 2000-х в Барановичах построили крутой ледовый дворец за 25 миллионов долларов (а можно было ограничиться дешевым крытым катком, например). Возведение такого спортсооружения – это явно не по средствам. Особенно учитывая, что город является одним из беднейших в области. Ладно, хоккейный айфон у Барановичей появился, а что потом?

Комплекс убыточен, и его содержание ежегодно обходится в кругленькую сумму. В результате деньги вкладываются не в развитие хоккея, а идут на «коммуналку». А ведь если бы школы обеспечили ребят формой (мелочь по сравнению с затратами на дворец), в хоккей наверняка пришло бы больше детей.

Могли эти деньги пойти бы и на тренеров – толкового специалиста Сергея Кислого в школу смогли пригласить только в 2015 году.

В результате, в сезоне-2017/18 ДЮСШ Барановичей на республиканском первенстве представлена лишь тремя командами – 2002, 2005 и 2007 годов. И похожая ситуация плюс-минус по всей стране (например, в 135-тысячном Пинске собралась лишь одна команда 2008 г.р.).

Из-за недобора случаются ситуации, которые вряд ли помогут развитию хоккея. В Барановичах не набралась команда 2004 года. Пару лет, когда федерацией управлял Игорь Рачковский, особых проблем не было. Ребятам разрешали выступать за команду на год младше. После прихода Семена Шапиро ситуация изменилась. Федерация стала принципиальной и запретила играть по такой схеме.

Родители отправляли письмо Александру Лукашенко и встречались по этому вопросу с главой президентской Администрации Натальей Кочановой. В итоге, было предложено, чтобы дети тренировались в Барановичах, а выступали за областную команду, которая домашние матчи проводит в Бресте и Ивацевичах.

В результате на постоянные разъезды согласились родители только двоих детей. Еще одного взяли в команду 2002 года рождения. Трое оставшихся ребят просто тренируются в Барановичах с командой 2005 года рождения.

С одной стороны, соблюдение спортивного принципа – это здорово. С другой, сложившееся положение тоже не совсем нормальное.

– Помните, что это здоровье людей, – говорил Александр Лукашенко в конце 2016-го. – Это настроение родителей, детей. Я хочу, чтобы ваши дети имели возможность заниматься этим прекрасным мужским (и уже женским) видом спорта – хоккеем – на отличном льду.

Эта цитата касалась открытия ледовой арены в Шклове. Однако, как показывает практика, строительство дворца ничего такого не гарантирует.

Словенский защитник «Юности» Клемен Претнар рассказывал, что в его стране детям в первые три года форму предоставляют бесплатно. Если что, то Словения – богатая и благополучная страна со средним уровнем доходов около 1000 евро. В Беларуси средняя зарплата не достигает 360 евро. Неудивительно, что многие родители, особенно за пределами столицы, в хоккей отдать детей не могут при всем желании.

Государство вложило сотни миллионов долларов в роскошные ледовые дворцы. А на то, чтобы наладить работу школ, денег не осталось. Прямо как у студентки на ремонт разбитого айфона.

Кажется, у белорусского хоккея есть единственный путь к успеху. И со спортом он никак не связан.

Когда белорусская экономика станет такой, что обычный учитель или врач будет зарабатывать не по 200 долларов, хоккей и начнет развиваться.

И не только хоккей.

 
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