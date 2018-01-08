СТВ прекратило ретрансляцию передач российского РенТВ

Из эфирной сетки «Столичного телевидения» исчезли передачи российского канала «РенТВ». Белорусский телеканал перестал ретранслировать передачи российских партнеров с 1 января 2018 года, сообщает «Наша Ніва».

В настоящее время в сетке вещания можно видеть собственные программы СТВ, а также художественные фильмы. Программная дирекция и пресс-служба телеканала пока не комментируют такие изменения в программной политике.

СТВ ретранслировал передачи РенТВ с момента своего основания — с 1 января 2001 года. Первоначально почти все время вещания в сетке занимали программы российского партнера.

РенТВ — один из наиболее популярных в России телеканалов. С 2011 года он стал активно выпускать в эфир передачи лженаучного характера, пропагандировать конспирологические теории, уфологию, альтернативную историю и прочие маргинальные взгляды.

Антинаучные передачи о масонских заговорах, рептилоидах, а также пропагандистские программы о могуществе российского оружия до недавнего времени транслировались и в Беларуси.