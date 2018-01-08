Когда заключенные смастерят для белорусских хоккеистов качественные клюшки?

Швейные иголки, душевые лейки, спицы для вязания: какие товары рекомендовано выпускать отечественным производителям.

Произведенные белорусскими заключенными хоккейные клюшки, которые в ноябре прошлого года представил на оценку Александру Лукашенко министр внутренних дел Игорь Шуневич, не смогли убедить не только главу государства, но и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Этот товар включен ведомством в «Перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2018 году».

МАРТ предлагает освоить производство отечественных клюшек на протяжении нескольких последних лет. И, как и раньше, в 2018 году хоккейные клюшки «Подростковые, взрослые. Из дерева, стекловолокна, композитных материалов, с загибами крюка – правый, левый» вошли во вторую группу этого перечня, где объединены не производимые в стране товары.

Напомним, по итогам презентации экспериментальных образцов клюшек, сделанных в исправительных заведениях МВД, Игорь Шуневич рассказал, что президент дал поручение «немного усовершенствовать их» и, в частности, «уменьшить ширину пера клюшки из дерева». При этом, по словам министра, белорусские клюшки достаточно конкурентоспособны с точки зрения их цены и качества.

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