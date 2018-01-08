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В мире
08.01.2018
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«Репортеры без границ» опубликовали ежегодную карту. Беларусь традиционно – красная
Ищем на карте «Индекса свободы прессы».
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