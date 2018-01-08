В декабре продажа валюты населением сократилась до минимума

Население предпочитает держать доллар «ближе к телу».

По данным Нацбанка, белорусы в последнем месяце прошлого года продали наличной валюты всего на 22 миллиона долларов больше, чем купили. В то же время в течение всего года объем чистой продажи держались на уровне 200 млн долларов ежемесячно.

Всего за 2017 год белорусы купили наличными 4,9 млрд долларов, а продали — 7,2 млрд. Таким образом, всего население Беларуси продало 1,7 млрд долларов в чистую.

По оценкам некоторых экспертов, такое поведение население может быть вызвано как улучшением материального положения из-за роста заработных плат, так и общим снижением запасов валютных сбережений, которые активно тратились в период кризиса.