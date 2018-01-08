«Бизнесмен или иностранец в современной России — пыль. Диве нужен майорский сапог»

Жена Аршавина устроила скандал в самолете. Она называла себя майором ФСБ.

В ночь с субботы на воскресенье жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина устроила скандал в самолете во время взлета в Шереметьево. Из-за этого рейс «Москва — Алма-Ата» (Аршавин все еще играет в казахстанском «Кайрате») задержали почти на два часа.

Летевшая с детьми женщина во время руления самолета отказалась сесть и пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. По информации РЕН-ТВ, она при этом начала менять дочери подгузник.

В результате взлет был остановлен, женщину сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж. Задерживать ее не стали.

Свежие подробности от Аэрофлота делают ситуацию еще более странной: Аршавина называла себя майором ФСБ, отказывалась пристегивать детей и игнорировала требования экипажа, отмечает sports.ru.

Российские общественно-политические Telegram-каналы вторые сутки обсуждают скандальную ситуацию. В понедельник свой комментарий дал «Сталингулаг».

— Самое о***ное в новости про снятую с рейса жену Аршавина — это даже не тот факт, что Аршавин до сих пор еще футболист, а не охранник автостоянки, а то, как изменились желания и мечты россиян. Ну вот о чем мечтала русская женщина двадцать лет назад? О дорогой одежде, замужестве с бизнесменом или иностранцем, карьере певицы, косметике, путешествиях и прочем. Но сегодня все изменилось, теперь девушки хотят стать майором ФСБ. Это настолько точно описывает нынешнее время, что поражает, как тонко чувствуют нерв истории не писатели, не исследователи, не другие высоколобые болваны, а простые инстаграм-дивы.

Аршавина прекрасно понимает, что для достижения ее желаний не нужен ни бизнесмен, ни иностранец, все это — в современной России — пыль, ей нужен только майорский сапог, который она сможет надеть на свою изящную ножку, и пробить себе дорогу куда угодно, хоть в ювелирный магазин, хоть в бизнес-класс самолета.

Своим майорским сапогом она сможет растоптать любые правила и законы. И она это знает, и мы это знаем, и все это знают.