Минтруда хочет привязать зарплаты белорусов к бюджету прожиточного минимума

Планируется усовершенствовать систему, которая не менялась несколько десятков лет.

В частности, как в интервью телеканалу ОНТ рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, в этом году в Беларуси планируется изменить систему оплаты труда в бюджетной сфере.

– Планируем перейти от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке. При этом базовая ставка будет равняться бюджету прожиточного минимума, – отметила она.

По словам чиновницы, это позволит упростить систему оплаты труда и дать возможность руководителям «больше возможностей в плане стимулирования оплатой труда».

Напомним, что в 2017 году тарифная ставка первого разряда составляла 33 рубля, а бюджет прожиточного минимума равнялся чуть более 197 рублей.