Почему мы должны знать ВСЁ о президенте страны

В том числе, с кем он спит.

Очень четкая мотивация от Матвея Ганапольского накануне выборов президента России, актуальная для граждан любой цивилизованной страны.

— …Мы должны знать все подробности про Путина, — ну, не Путина, а про любого лидера, потому что мы его выдвигаем лидером страны. Мы должны знать все: какой туалетной бумагой он пользуется, — говорит известный публицист на Эхе Москвы, дополняя: в том числе знать, с кем лидер спит. — Важно потому, что если он спит с какой-то ненормальной женщиной — это его проблемы, с кем он спит, — если он спит с ненормальным человеком, который может воздействовать на него, когда он является президентом РФ, мы должны знать про него. Потому что страна полетит в тар-тарары.

В этом смысл открытости и задачи СМИ. Мы давно говорили об этом. Про лидера страны, который ведет всю страну, который ответственен абсолютно за всех и за то, что происходит, мы все должны знать. Все, до последнего. Потому что президент — это функция.

Отметим, что после развода Владимира и Людмилы Путиных в 2013-м, вопрос о том, кто является возлюбленной президента России, остается открытым. Все эти годы ходят слухи, в том числе информация неоднократно звучала в мировых СМИ, что его второй половиной экс-гимнастка Алина Кабаева.

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