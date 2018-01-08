Климатическая зима в Беларуси еще не наступила, но может начаться вот-вот

Такой теплый декабрь, как в 2017 году, бывает раз в 15 лет. Об этом рассказывают специалисты Белгидрометцентра.

На календаре — второй месяц зимы, но климатически она до сих пор не пришла в Беларусь.

— Похоже, что климатическая зима наступит буквально в эти дни, может быть даже сегодня, если среднесуточная температура перейдет через 0ºС и продержится несколько дней, — сообщила первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии Мария Герменчук.

Специалисты Белгидрометеоцентра отмечают, что 2017 год закончился аномально теплым декабрем. Средняя температура воздуха в этом месяце составила 0,6ºС — это выше климатической нормы на 3,9ºС. Таким теплым декабрь бывает примерно раз в 15 лет.

Как добавила начальник отдела климата Белгидрометеоцентра Елена Комаровская, прошлый год в целом был теплым.

— Средняя годовая температура воздуха составила +7,6ºС, это на 0,9ºС выше климатической нормы. Тот год занял девятое место в ряду от самого теплого к самому холодному. Самым теплым был 2015 год со среднегодовой температурой 8,5ºС.