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Профсоюзы
08.01.2018
Евгений Федоров
Профсоюзный лидер: «Какой класс имеется в виду? Чиновники? Банкиры? Айтишники?»

Председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич разложил по полкам, кто в стране живет, а кто – выживает.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» собеседник отреагировал на слова Александра Лукашенко, который накануне высказался об уровне жизни белорусов.

– Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной, – подчеркнул глава государства.

По мнению Геннадия Федынича, «когда говорится, что живем мы терпимо, нужно уточнять, какой класс населения имеется в виду»:

– Или это чиновники, или это банкиры, или это айтишники. Огулом на всех людей эту «терпимость» нельзя распространять. Есть сегодня рабочие, которая на предприятиях получают и по тысяче рублей, но их очень мало. Если не брать «Беларуськалий», это, может быть, только 5-7% от всех максимум.

Остальные же получают гораздо меньше, особенно в регионах, подчеркивает профсоюзный лидер:

– В этой ситуации терпимо живут, наверное, только те, кто уехал из Беларуси. И с каждым месяцем таких выезжающих становится все больше. Вот в чем проблема. Людям надоедает постоянно терпеть – и они начинают искать рабочие места за рубежом. Так Беларусь может очень скоро остаться без квалифицированных кадров.

Говоря об уровне заработной платы, которая позволит белорусским работникам «жить терпимо», Федынич называет цифру около 1000 рублей.

– Это та сумма, на которую сегодня можно прожить. За эти деньги человек сможет себе позволить нормально питаться, платить за коммуналку, покупать себе какую-то одежду или обувь. Но это цифра не средняя, а та, которая в кошельке. Чтобы добиться такой зарплаты, средняя должна зашкаливать как минимум на отметке в полторы тысячи, – подытожил собеседник.

Разговорчики в сети: «Как морковка, привязанная к веревочке, у морды ишачка»

 
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