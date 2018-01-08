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Общество
08.01.2018
Салiдарнасць
25 успешных белорусов: «Не с точки зрения «классный мужик» или «красивая девушка»

Аналитический центр «Стратегия» и научно-исследовательский центр Мизеса опубликовали свой шорт-лист белорусов, которые отличились в 2017-м, или о которых в прошлом году стало известно, благодаря публикациям в белорусских и мировых СМИ.

«Мы не оцениваем их с позиции «хороший человек» или редиска, не с точки зрения «классный мужик» или «красивая девушка». Мы ставим во главу угла личные достижения за счет своих личных ресурсов, воли, трудолюбия, умения управлять обстоятельствами и добиваться успехов.

Здесь есть герои, достижения которых приносят пользу всему миру, а есть такие, которые зажигают энтузиазм, надежду и радость в небольшом сообществе. Речь идет о таких белорусах, на примере которых можно учить детей и молодежь быть активными, пассионарными и предприимчивыми, ориентироваться на успех, а не на нытье, на достижение, а не на оправдания провалов», – поясняет у себя в Facebook условия выборки руководитель научно-исследовательский центр Мизеса Ярослав Романчук.

Составители отмечают, «учимся гордиться и любить свое и своих: «Yes, you can, Belarusian!-2017». Итак, их 25 отличившихся белорусов.

1.Виктор Прокопеня. Инвестор компаний ООО «Exp Capital» и ООО «Banuba Development», один их лидеров динамичного IT-сектора Беларуси, мотор, соавтор идеи о превращении Беларуси в IT-страну.

2.Александр Бокунович. Один из ведущих разработчиков белорусского центра британской компании Godel Technologies. Признан разработчиком года на конкурсе Digital Technology Leaders Awards от британского журнала Computing Magazine.

3.Геннадий Короткевич. Четырехкратных победитель конкурса программирования «Яндекса». Родом из Гомеля, студент Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге. Занимает первую строчку в рейтинге спортивных программистов CodeForces. На его счету — множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, VK Cup, Russian Code Cup и Facebook Hacker Cup.

4.Юрий Мельничек и Юрий Гурский. Владельцы компании AIMATTER, который в 2017-м купил Google. Компания занимается искусственным интеллектом.

5.Денис Ярец. Инженер-исследователь, работающий в Facebook. Шесть лет назад переехал в США, закончив БГУ, факультет прикладной математики. Сразу получил приглашение от Microsoft. Работает в лаборатории Facebook по искусственному интеллекту.

6.Юрий Гурский. Сооснователь венчурного фонда Haxus (Кипр), участвует в развитии таких проектов, как Flo, Prisma, Aimatter (куплена Google), MSQRD (куплена Facebook), MAPS.ME (приобретена Mail.Ru Group).

7.Антон Каленик. Повар мирового уровня. Закончил обычное ПТУ №221, обыкновенные родители, из Северного поселка в Минске. Сам, за счет своих ресурсов поступил итальянскую академию кулинарного дела, закончил ее с отличием. Стал первым поваром из СНГ, который вошел в World Master Chefs Society.

8.Вячеслав Мазай и Всеволод Генин. Первый программист, второй географ. Они разработали систему OneSoil для мониторинга состояния посевных площадей, увеличения урожайности и экономии ресурсов. Под этот проект уже привлечено $ 500 тысяч.

9.Юрий Полумисков. Руководитель компании Mediola (с 1991 года на рынке). Разрабатывает и выпускает лазерное оборудование и инструменты для хирургии. Компания создана на базе Белорусского политехнического института. Сегодня работает над производством инструментов для малоинвазивной хирургии.

10.Игорь Тульчинский. Менеджер, финансист, попал в топ-50 значимых персон по версии Bloomberg за развитие компании WorldQuant (управляет портфелем активов в $ 5 млрд.). Управляет более 600 сотрудниками в 26 странах мира. Компания запустила совместное предприятие с одним из самых крупных хедж-фондов Уолл-стрит – Millennium Management LLC.

11.Андрей Максимов. Программист, технический арт-директор американской студии Naughty Dog. Не закончил БГУ, уехал в США. Попал в список «30 до 30» за 2018 год, составленный журналом Forbes. Это рейтинг «600 самых ярких молодых предпринимателей, лидеров, звезд». Он в списке лучших в категории «Игры».

12.Дмитрий Григорович. 28 лет, уроженец Могилева. В Беларуси занимался дистрибуцией продовольственных товаров для местных сетей. В 2015 году уехал в США, основал и стал генеральным директором компании Apiterra. Ее продукция – сырой мед с различными добавками – сегодня продается на Amazon и в около 1000 магазинах США от штата Мэн до Атланты. Стал героем материала американского Forbes.

13.Виталий Палей. Эмигрировал в США из Гомеля в возрасте 13 лет. Был пианистом, стал ресторатором. Начинал с официанта, стал поваром, работал в ресторане Moulin de la Gorce, имеющем две звезды Мишлен. В 1995-м в Портленде открыл Paley’s Place – ресторан новой американской кухни. В 2005-м, Палей был признан победителем в номинации «Лучший шеф-повар северо-западных штатов» известной американской премии James Beard Foundation Award, кулинарный Оскар.

14.Анатолий Мелихов. Эмигрировал из Минска в Чикаго (США) 27 лет назад, не имея ни денег, ни знания языка. Сегодня он мультимиллионер и известный филантроп. В 1992 году основал фармацевтическую компанию по производству безрецептурных лекарств под названием Sagmel. В 2010-м он основал фонд Bright Future International, чтобы помогать в разных странах детям и взрослым, попавшим в тяжелые обстоятельства, запустил движение Unite4: good.

15.Марина Шуляковская. Молодой девушкой уехала на заработки в США, с нулевым уровнем знаний английского языка. Не доучилась в университете в Беларуси. Начинала работать в ресторане. За 10 лет открыла уже три своих кафе. Закончила университет в Америке. Работает по 70 – 80 часов в неделю. Вместе с мужем растит двух детей.

16.Наталия Шустова. 12 лет назад переехала из Добруша в Дубай, отказавшись от карьеры юриста на Добрушском фарфоровом заводе. Сумела войти в мир бизнеса в этой арабской стране, стала партнером в адвокатском бюро. Запустила сайт о моде Shoestova), проводит мастер-классы по стилю.

17.Наталия Троецкая. Управляющая рестораном МакДональдс в Витебске. В 2017г. получила престижную мировую премиюи Рэя Крока. Из более 36000 претендентов Наталия вошла в тот самый 1% выбранных победителей. В 18 лет начинала обычным работником в ресторане МакДональдс в Минске.

18.Никита Бодяковский. Покерист. В 2017 году выиграл престижный турнир HK$ 500,000 Super High Roller. В данном виде деятельности он входит в мировую элиту.

19.Игорь Сойка. Покерист 30 лет. Занял второе место в покерном турнире в Лас-Вегас, заработав $ 676 тысяч. За свою карьеру он заработал уже $ 2,6 млн.

20.Диана Шкот. Соучредитель и директор компании «Взгляд успеха». За четыре года в бизнесе (после отработки в школе по распределению) открыла 7 филиалов курсов английского для детей, школьников и взрослых.

21.Александр Бажанов. В 2017 году он, пятикурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ, одержал победу в международном конкурсе Great Minds («Великие умы») корпорации IBM. Он стал первым беларусом, который смог войти в международную научную группу IBM. Работа над проектом «Биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн».

22.Владислав Гадалов. 11-классник из Слуцка представил на престижном международном конкурсе свой проект «AirPhone – смартфон нового поколения». Он получил диплом третей степени на международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF 2017), который прошел в Лос-Анджелесе. Его также завоевал специальный приз от американской транснациональной компании Oracle.

23.Никифор Лазовский, 19 лет, родом из Слуцка. Уже имеет два диплома Делаварского университета (поступил после 10 класса), поступил в аспирантуру Массачусетского университета.

24.Михаил Вага. 19 лет, студент БНТУ. Изобрел инновационную зарядку для телефона, его стартап HandEnergy собрал на Kickstarter более 70 тысяч евро.

25.Константин Ларьков. Пекарь, работает в Вильнюсе. 16 лет работал на хлебозаводе в Верхнедвинске (Витебская область), переехал в Минск, потом в Вильнюс. Проводит мастер классы. Доказал, что белорусы могут, имеют и творят, если их не душат бюрократы и распорядители чужого.

 
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