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Общество
08.01.2018
LADY.TUT.BY
Как пережить ПМС

Рассказывает акушер-гинеколог Наталья Федюкович.

— Предменструальный синдром, или ПМС, на самом деле есть. Это совокупность патологических симптомов, которые возникают за несколько дней до менструации и исчезают в ее первые дни. Хочу отметить, что частота ПМС абсолютно не зависит от этнических различий у женщин, от их конституционного телосложения, от их цвета волос, темперамента, социального статуса или уровня жизни. Международная классификация различает следующие формы ПМС (расположу их по степени нарастания клинических симптомов):

Нервно-психическая — наиболее частая. Проявляется, как правило, раздражительностью, плаксивостью, обидчивостью, депрессией, слабостью, сонливостью, агрессивностью. Интересно, что в переходном возрасте из-за всплеска гормонального фона чаще всего проявляет себя агрессия. А вот у молодых женщин ПМС наиболее часто выражается как депрессивное расстройство.

Отечная. Проявляется отечностью лица, голеней, стоп и рук. Может сопровождаться резко выраженным нагрубанием молочных желез. Также часто встречается вздутие живота или кожный зуд. У большинства женщин во вторую фазу цикла задерживается жидкость в организме, из-за чего они прибавляют по несколько кг.

Цефалгическая. Сопровождается головными болями, мигренями, очень часто отмечаются тошнота и рвота, повышенная чувствительность к запахам, звуковым и световым раздражителям.

Кризовая, и самая тяжелая. Повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, возникает страх смерти. Обычно кризы возникают вечером или ночью, и чаще всего их провоцируют стресс и усталость.

В зависимости от количества и интенсивности симптомов выделяют:

   Легкий ПМС (3−4 симптома, проявляющиеся за 2−10 дней до менструации).

   Тяжелый ПМС (5−12 симптомов, проявляющиеся за 3−14 дней до менструации).

Своим пациенткам я рекомендую ведение специального дневника в течение 2−3 менструальных циклов. В них нужно отражать все патологические симптомы и степень их выраженности по десятибалльной шкале.

Обследование пациенток с ПМС очень сложное и многостороннее. Нужно провести диагностику заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Также в необходимый перечень исследований входят общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, определение уровня половых гормонов в обе фазы цикла (эстрадиол, прогестерон, пролактин), обследование функции щитовидной железы (Т3, Т4, антитела к ним), УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы.

В зависимости от предполагаемой формы ПМС дополнительно могут быть назначены следующие исследования:

   при нервно-психической форме ПМС всегда нужна консультация невролога, рентгенография черепа, нередко энцефалография.

   при отечной форме — измерение диуреза (это соотношение количества выпитой и выделенной жидкости), оценка выделительной функции почек, УЗИ почек, при болезненности и нагрубании молочных желез — УЗИ молочных желез для молодых женщин, для женщин от 45 лет и старше — маммография.

   при цефалгической форме обязательна консультация невролога, офтальмолога, энцефалография, оценка состояния глазного дна и периферических полей зрения, рентгенография черепа, определение уровня половых гормонов в обе фазы менструального цикла.

   при кризовой форме необходима консультация терапевта, невролога, контроль артериального давления, определение уровня половых гормонов в обе фазы менструального цикла, нередко энцефалография и оценка состояния глазного дна и периферических полей зрения, УЗИ почек и надпочечников. Также в некоторых случаях показана МРТ головного мозга.

Как я уже говорила выше, консультации смежных специалистов должны быть проведены для исключения хронических заболеваний, течение которых может ухудшаться во вторую фазу менструального цикла.

Начинать лечение всегда необходимо с психотерапии. Нужно объяснить женщине суть ее проблемы, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, а также посоветовать оптимальный режим питания.

Рекомендую по возможности исключить сладости, острые и соленые блюда, ограничить потребление жидкости, особенно во вторую фазу менструального цикла. Во многих источниках профессиональной литературы, которые я когда-либо читала, говорилось также об отказе от кофе. Но лично я считаю кофе великолепным продуктом, богатым эфирными маслами и антиоксидантами, которые улучшают работу сердца и мозга, ускоряют метаболические процессы, происходящие в организме. Правда, речь идет только об умеренном употреблении качественного натурального кофе.

При нервно-психических проявлениях ПМС рекомендуются седативные и психотропные препараты, которые назначаются психотерапевтом либо неврологом. При отечной форме ПМС наиболее эффективными будут антигистаминные препараты, которые назначаются во вторую фазу менструального цикла, а также мочегонные средства. Повторюсь: назначить их вам должны не вы сами, а специалист!

Для улучшения кровообращения и кровоснабжения головного мозга (при слабости, головокружении, снижении работоспособности и концентрации внимания и памяти) стоит попробовать ноотропные препараты.

(Считается, что ноотропы способны стимулировать умственную деятельность, улучшать память и увеличивать способность к обучению. — Прим. редакции.)

Для лечения тяжелых форм предменструального синдрома проводится гормональная терапия, но эти препараты назначаются исключительно врачом акушером-гинекологом после консультации смежных специалистов, а также полного клинического и лабораторного обследования женщины.

Лечение стоит дополнить массажем, гидротерапией, иглорефлексотерапией, бальнеолечением. Для усиления положительного эффекта рекомендую витаминотерапию и фитотерапию.

Лечение пациенток с предменструальным синдромом проводят, как правило, в течение 3−4 менструальных циклов, а затем делают перерыв на 2−3 менструальных цикла. При возникновении рецидива лечение возобновляют. При стойком положительном эффекте рекомендуется поддерживающая витаминотерапия, полноценный сон, поддержание здорового образа жизни, регулярные занятия спортом либо посильные ежедневные физические нагрузки, а также отказ от вредных привычек.

Казалось бы, банальные истины, но только они дают возможность каждой женщине оставаться здоровой, красивой и счастливой. Если вы нашли у себя два или более клинических симптома, относящихся к ПМС, обязательно обратитесь к своему гинекологу. При своевременном и адекватном обследовании и лечении, вы легко избавитесь от ПМС. Я желаю вам здоровья!

 
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