«В болоте цифровой экономики режим просто надорвется»

Цифровая революция погубит белорусский режим или это режим загубит будущее IT-страны? Эксперты обсудили два возможных сценария.

«Любимое болото». Снимок несет иллюстративный характер

В дискуссии, состоявшейся в Клубе интеллектуального общения, участвовали политолог Олег Кравцов, историк, член Международной академии информационных технологий Анатоль Тарас, социолог, эксперт НИСЭПИ Сергей Николюк, магистр экономики, предприниматель Виктор Евмененко, кандидат экономических наук, заместитель директора департамента корпоративного управления ОАО «Банк БелВЭБ» Алексей Бабина.

«У нас не получится цифровая революция так, как это видится Александру Григорьевичу»

Олег Кравцов: Почему Лукашенко сегодня говорит про цифровую экономику? Государству очень нужны деньги. В реальном секторе экономике их не сделаешь — там экономика устаревшая, поэтому очень нужна цифровая. Очень! Только вот как ее освоить, как подступиться к этой категории, которая очень сложно понимаема самой властью?

Получается, что субъект управления замахнулся на такую сферу, до которой сам еще не дорастает. Но он понимает одно: она стратегически нужна, потому что там деньги.

Сергей Николюк: Тут есть еще важный момент. Эти ребята денег не просят, о чем говорит и сам Александр Григорьевич.

Ведь в чем разница? Когда идут к Лукашенко «красные директора», то они просят ограничить и тех и этих, а деньги дать только им. А тут никому давать ничего не надо. Да, они хотят свободу, преференции. И в условиях острой нехватки денег государство готово идти на это.

Анатоль Тарас: Но надо понимать, что для того, чтобы эта сфера развивалась, нужно менять законодательство и сам принцип управления. Ведь те же гигантские корпорации, вроде Apple или Майкрософт, действуют в свободном обществе.

Посмотрите на Саудовскую Аравию, которая в отличие от Беларуси имеет и нефть, и газ, и очень много денег. Что делает ее нынешний принц, который хочет, чтобы страна тоже рванула через цифровую революцию, через айтишные технологии? Он-то хорошо понимает, в какой стране главный. И он говорит, что мы создадим город, в котором будут действовать не законы шариата, а английское законодательство. То есть, там будут не арабские законы, там будет свое самоуправление, женщины смогут ходить без чадры, в купальниках или шортах, будет своя больница и прочее.

Но возможно ли такое в Беларуси? Тогда сразу возникает вопрос: а зачем здесь единственный политик и вся его многотысячная свора? Значит, они будут делать все от них зависящее, чтобы этого не произошло. Если снятие ограничений, то только до определенной планки.

Но для того, чтобы айтишные и все прочие технологии развивались свободно, нужно чтобы человек был свободен. Чтобы никто не мог осуществлять правовой и прочий беспредел. Человек должен знать, что его не арестуют по какому-то вздорному поводу, например, что он якобы выводит из-под налогообложения какие-то суммы. Чтобы было так: я занимаюсь делом, произвожу продукт, плачу налог и меня не дергайте.

А как же не дергать? Надо же показать, кто тут главный! А это значит, что у нас не получится цифровая революция так, как это видится Александру Григорьевичу и так, как это видится международным теоретикам.

«Власти, пытаясь эту проблему решить, сами начинают тут все расшатывать»

Сергей Николюк: Нынешняя ситуация напоминает подобную, с которой столкнулся в свое время Сталин. Для выживания той власти нужна была атомная бомба. И как был решен вопрос? Была создана зона абсолютной свободы для группы людей, которые решали эту проблему. То есть государство дает им все полномочия кроме одного: не лезьте в политику. Любые деньги на программы, на личное обеспечение, на что угодно.

Академик Федоров в своей книге описывал разговор Курчатова с министрами, свидетелем которого стал. Надо было слышать, что говорил этот человек в стране, где другие пикнуть боялись!

Сейчас иное немножко время, но Александр Григорьевич поступает точно так же. Есть сфера, он понял, что от нее не уйти, ее надо развивать — значит, этой сфере нужно дать свободу.

Алексей Бабина: Но посмотрите, какие там преференции! Любой западный эксперт вам скажет, что создание таких привилегий для отдельных игроков, организация особых условий – это перекос в экономике.

Виктор Евмененко: Ну так наших же айтишников упрекают в том, что они сделали практически то же самое, что эти «красные директора». Пришли, постучались и им дали. Через Янчевского, через Прокопеню… На это они отвечают: мы опробуем тут и потом будем дальше двигаться на все сферы.

Анатоль Тарас: Создание некой одной IT-зоны со всевозможными преференциями и условиями не трансформирует общество. Чтобы в обществе произошли изменения, этих зон должно быть много. И в сельском хозяйстве, и в образовании.

Виктор Евмененко: Так ведь сегодня в миссии каждой IT-компании написано: создавать школы. И они их создают, финансируют, организуют какие-то смежные кружки. И так оно постепенно и будет расползаться.

Анатоль Тарас: То есть, выходит, власти, пытаясь решить эту проблему, сами начинают тут все расшатывать?

Виктор Евмененко: Так и есть. В СССР тоже начали с малого, а в итоге он рухнул. Так что все это будет постепенно менять общество. И вот как надорвался Советский союз, так и наш режим, залезши в это болото цифровой экономики, просто надорвется.