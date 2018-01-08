Почему рубль — «ползуче, но уверенно» — падает ко всем основным валютам

Продолжается тренд на девальвацию белорусского рубля.

В первую неделю нового года белорусский рубль падал три сессии подряд к доллару США, евро и российскому рублю. Почему и как долго это будет длиться, рассказал Завтра твоей страны экономист Борис Желиба.

— Если на бирже спрос на валюту превышает ее предложение, то белорусский рубль слабеет, — говорит эксперт. — Но на это соотношение влияет множество факторов. Было некоторое отступление от тренда на ослабление белорусского рубля. Перед новым годом он по каким-то причинам несколько дней укреплялся. Видимо, предложение валюты на рынке несколько превышало спрос.

В этот процесс может вмешиваться Национальный банк, проводя валютные интервенции. Если не хватает валюты, он ее подбрасывает на торги из золотовалютных резервов. Но Нацбанк если и вбрасывает какие-то объемы валют, то незначительные. Однако нужно иметь в виду, что продолжается генеральный тренд на девальвацию белорусского рубля. Ползуче, медленно, но уверенно.

Это показали первые торги после Нового года. Но главное, чтобы не было резких колебаний, доходящих до обвальной девальвации, чего боятся все белорусы.

Кому выгодна девальвация, пусть даже и ползучая?

— Если ослабляется национальная валюта, это выгодно экспортерам и не выгодно импортерам, поскольку им приходится покупать те же доллары или евро по более высокому курсу. Но поскольку девальвация пока плавная, то влияние ее не значительное, — считает эксперт. — Естественно, от ослабления рубля страдают рублевые вкладчики и агитация Нацбанка с призывами держать депозиты в белорусских рублях, поскольку большинство населения (где-то три четверти), набравшись горького опыта, предпочитает хранить сбережения в долларах или евро.

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