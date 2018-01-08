Почему рубль — «ползуче, но уверенно» — падает ко всем основным валютам

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему входит в моду отбеливание пенисов
Зорны беларус: «Я ня веру ў краіны. Для мяне яны ня больш за палоскі»
Как пережить ПМС
Смерть ребенка в Несвиже: винят врачей, реанимобиль ехал четыре часа
Рестораторы – про идею чиновников приходить в заведения со своим алкоголем
Во время представления в Гомельском цирке сорвалась акробатка. Видеофакт
Убили волчицу, нападавшую в городской поселке на людей
Лукашенко признал, что жизнь в Беларуси нельзя назвать нормальной
«Странные вещи творятся в Союзном государстве». Беларусь недосчиталась нефти
Чем живут школьники, которые целыми днями зависают в «Галерее»
Лагвінец скарыстаў мясцовыя выбары, каб стварыць у Сухарава фотазону да 100-годдзя БНР
Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов
После Нового года квартира завалена конфетами. Ну кому нужны такие подарки?
Кому накануне Рождества Лукашенко раздал шоколадки. Фотофакт
В Литве узнали о работе актера Донатаса Баниониса на КГБ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко сел на скамейку штрафников
«Литовец ржал с наших крепостных»
«Фейковые новости от спецслужб закончились совсем нефейковыми задержаниями»
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Рецепт идеальной предвыборной программы от Лукашенко
Три идеи по разгрузке учителей
Галгофа Юрыя Захаранкі
Как дипломат спас тысячи евреев от Холокоста, но был забыт на родине
Названы белорусский «провал года» и «самая безумная идея»
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Фото дня. Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей
Фото дня. Как одной картинкой объяснить, что происходит в Венесуэле
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
У Нацыянальным аэрапорце з’явіўся расклад рэйсаў па-беларуску
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
История одного фото. Как живет самая известная «тунеядка», не сдержавшая слез перед чиновниками
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
08.01.2018
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны, фото TUT.BY
Почему рубль — «ползуче, но уверенно» — падает ко всем основным валютам

Продолжается тренд на девальвацию белорусского рубля.

В первую неделю нового года белорусский рубль падал три сессии подряд к доллару США, евро и российскому рублю. Почему и как долго это будет длиться, рассказал Завтра твоей страны экономист Борис Желиба.

— Если на бирже спрос на валюту превышает ее предложение, то белорусский рубль слабеет, — говорит эксперт. — Но на это соотношение влияет множество факторов. Было некоторое отступление от тренда на ослабление белорусского рубля. Перед новым годом он по каким-то причинам несколько дней укреплялся. Видимо, предложение валюты на рынке несколько превышало спрос.

В этот процесс может вмешиваться Национальный банк, проводя валютные интервенции. Если не хватает валюты, он ее подбрасывает на торги из золотовалютных резервов. Но Нацбанк если и вбрасывает какие-то объемы валют, то незначительные. Однако нужно иметь в виду, что продолжается генеральный тренд на девальвацию белорусского рубля. Ползуче, медленно, но уверенно.

Это показали первые торги после Нового года. Но главное, чтобы не было резких колебаний, доходящих до обвальной девальвации, чего боятся все белорусы.

Кому выгодна девальвация, пусть даже и ползучая?

— Если ослабляется национальная валюта, это выгодно экспортерам и не выгодно импортерам, поскольку им приходится покупать те же доллары или евро по более высокому курсу. Но поскольку девальвация пока плавная, то влияние ее не значительное, — считает эксперт. — Естественно, от ослабления рубля страдают рублевые вкладчики и агитация Нацбанка с призывами держать депозиты в белорусских рублях, поскольку большинство населения (где-то три четверти), набравшись горького опыта, предпочитает хранить сбережения в долларах или евро.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
Невзоров рассказал о саморазоблачении Поклонской
«Запомніліся словы маёра міліцыі: «Власть окончательно утратила доверие народа!»
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!» Почему?
«Литовец ржал с наших крепостных»
Вице-премьер Семашко – наш белорусский Илон Маск
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY