Неожиданное поражение младшего сына Лукашенко: против него играли жестко

Команда Николая Лукашенко проиграла в финале «Золотой шайбы», а он не попал в символическую сборную.

Финал турнира «Золотой шайбы» всех возрастов традиционно проходит в марте. Однако решающие матчи среди ребят-сверстников Николая Лукашенко перенесли на январь. Таким образом, Александр и Коля Лукашенко играли в хоккей в один день – отец в финале Рождественского турнира, сын сражался за титул «Золотой шайбы», обратила внимание «Трибуна».

Вероятно, отец и сын планировали вечером вместе отпраздновать победу, но не получилось.

В финале «Грифоны» Николая Лукашенко проиграли другой минской команде «Медведь».

Для младшего сына главы государства игра получилось непростой: соперники не делали для него исключений и действовали против первого номера «Грифонов» жестко.

Фолили на младшем Лукашенко регулярно.

В концовке матча Коля смог забросить шайбу, но она уже ничего не решала – поражение 3:4.

Младший сын главы государства потерпел не только командную неудачу, но и личную. Его не включили в символическую пятерку турнира, хотя ранее он туда регулярно попадал.

Свидетелем поражения младшего брата стал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Церемония закрытия награждения лучших игроков «Золотой шайбы» состоится после финального матча Рождественского турнира. Там Коле предстоит выдержать взгляд отца.

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