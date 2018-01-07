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Общество
07.01.2018
Рестораторы – про идею чиновников приходить в заведения со своим алкоголем

В начале этого года глава МАРТа Владимир Колтович заявил, что чиновники хотят разрешить людям приносить в бары или кафе свое спиртное, пишет kyky.org.

«Зачем друг друга обманывать? На свадьбу многие приносят свое. Какая проблема это сделать, если хозяин кафе говорит, что вы можете прийти со своим спиртным. Главное, чтобы оно не было контрафактным», – сказал Колтович. Так как более комментариев на эту тему не последовало, kyky.org пообщался с минскими рестораторами и выяснил, как они восприняли это заявление.

Директора бара «Хороший Год» Александр Кульбачко попытался представить, как подобное может выглядеть на практике и в итоге вывел два возможных варианта развития событий. Один из них ресторатору очень нравится:

 «Мы [рестораторы] смотрим на такое предложение с удивлением. Ведь все помнят, что обязательное наличие в меню заведения беларуского алкоголя с наценкой не более 60% в первый месяц привело к удивительным последствиям типа работяг с завода, которые отправились в «Фальконе» выпить водочки по цене, как в баре на районе. Это было странно, и не потому, что люди плохие, а потому что законодательство дает им импульс вести себя странно. Сегодня в мире существует давным-давно разработанная и внедренная повсеместно практика – «пробковый сбор» или, как его еще называют, «корковый сбор» (о том, что в Беларуси появится такая услуга, МАРТ заявлял еще в 2015 году, но до урегулирования ее на законодательном уровне дело так и не дошло – Прим.).

Все просто: человек приносит свой напиток в заведение, платит за каждую бутылку определенную сумму и наслаждается. Обычно эта практика работает для эксклюзивных напитков, которых просто нет в картах заведений. Уверен, этот принцип и хочет на законодательном уровне внедрить МАРТ. И это совершенно нормально – более того, я знаю, во многих заведениях нашей страны этот принцип уже неплохо работает. Насколько мне известно, «пробковый сбор» в Минске составляет от 20 до 50 рублей в зависимости от заведения. Некоторые указывают его прямо в меню, а потом пробивают как какую-нибудь услугу типа сопровождения стола профессиональным сомелье.

Однако если речь в новом документе пойдет о том, что гости смогут просто приносить в заведения свой алкоголь из ближайшего гастронома, станет вопрос о целесообразности работы заведений, обеспечивающих уют, сервис и прочие блага. Мне кажется, в подобном случае могут проявиться негативные последствия применения закона.

В самом удивительном виде закона люди могут начать в первое время приходить в заведения просто погреться со своим пивом и манерами, не всегда соответствующими духу заведения. Просто представьте себе хипстерскую кофейню третьей волны, в которой, заняв половину посадочных мест, какие-то мятые люди пьют «моцнае», а еще говорят про закон, дозволенность и права. Некрасиво и неестественно получается, правда?

Уверен я, что даже в самом невероятном и странном варианте принятия решения, рестораторы найдут, как выкрутиться из ситуации. Появятся спецобслуживания, фейсконтроли, «закрытые мероприятия» и так далее. Мне бы очень не хотелось переживать месяц вот такого социального напряжения на уровне общепита. Ну и я верю в здравомыслие и в то, что мы все вместе делаем одно и тоже большое дело. И делаем, надо сказать, неплохо. Сравните Минск 2000 года и Минск начала 2018-го. Появились десятки мест, и есть куда сходить. А то ли еще будет?»

Совладелец рестобара «Тише Мыши» и бара Stirlitz Влад Бриштель более категорично и негативно относится к такой инициативе:

«В кинотеатр со своим DVD, в метро со своей электричкой, в казино со своим крупье – нельзя, вот и в рестораны со своим алкоголем – это как-то неправильно. Во-первых, финансовая сторона вопроса. Во-вторых, как мне узнать, что принесли хороший алкоголь, а не контрафакт? Люди, не дай бог, отравятся – на ком ответственность? Как доказать, что это не из-за еды? Что делать с теми, кто сядет с бутылкой алкоголя и закажет только литр сока? Если коротко: только идиот мог придумать приходить в заведения со своим. Но, если примут, тогда пускай и спать разрешат в заведениях. Чего уж там».

 
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