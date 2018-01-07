Во время представления в Гомельском цирке сорвалась акробатка. Видеофакт

Инцидент произошел 5 января во время представления в Гомельском цирке, сообщает gp.by.

Один из воздушных акробатов не сумел удержать партнершу. Девушка сорвалась и упала мимо страховочной сетки на пол.

6 января в официальной группе цирка «Вконтакте» появилась следующая запись: «Добрый вечер! Всем огромное спасибо за беспокойство!!! Юля по-прежнему под пристальным наблюдением врачей. Скелет целый, переломов нет. Есть гематома головы, но врачи говорят, что пока хирургическое вмешательство не требуется. Как будет самочувствие дальше, покажет только время. Мы все держим за неё кулачки! Ещё раз всем большое спасибо за небезразличие!»