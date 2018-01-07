«БелГазета» с юмором назвала главного белорусского инноватора прошлого года.

«Многие наши читатели, особенно с гуманитарным образованием, будут яростно возражать, настаивая на другой кандидатуре - Илона Маска. В комментариях напишут, что, дескать, Маск покоряет космос и строит электромобили, а Семашко, мол, ничего не изобрел. Ну и что? Маск тоже ничего не изобрел - ни космоса, ни электромобилей, ни PayPal.

Зато как бизнесмен, как инвестор он всегда мастерски находит сектора и проекты, требующие господдержки и госучастия. Мы нередко критиковали Владимира Ильича по частным вопросам, но в целом готовы объективно признать: 1) вице-премьер Семашко - наш белорусский Илон Маск; 2) главным инноватором 2017г. стал именно он.

Кто открывал II съезд ученых РБ? А Дни белорусской науки в Москве? Загляните же в новостную ленту наконец! Беларусь планирует построить в Венесуэле новые заводы, обещает Семашко. ВВП по итогам 2017г. вырастет на 1,7%, подсчитывает Семашко. Белорусы могут принять участие в строительстве АЭС за рубежом, анонсирует Семашко. Сулит преференции резидентам «БелБиограда» снова Семашко. Планирует вложить в развитие МАЗа около $ 500 млн. опять Семашко. Высчитывает проектную производительность отечественных НПЗ после модернизации тоже Семашко. Прогнозирует выручку ПВТ по итогам 2017г. на уровне $ 1 млрд. он же, Семашко. И даже в худсовете ОАО «Камволь» заседает снова он.

Видно, что человек работает. Что бы вы делали без Семашко? Кому доверили бы модернизацию промсектора? При всех частных разногласиях с Владимиром Ильичем «БелГазета» не может не отметить его трудолюбие, упорство и мастерство инвестирования государственных средств (преимущественно в государственный же сектор экономики). Про возврат инвестиций пока не будем. Лучше про инновации.

В 2017г. инноватор вывел на рынок три, так сказать, гаджета или, если угодно, девайса: 1) зерноуборочный комбайн КСЗ-1218, один из лучших в странах СНГ в своем классе; 2) автомобиль GeelyAtlas NL3 тутэйшай сборки; 3) первые отечественные электробусы и электромобили.

Да, не обошлось без шероховатостей: например, белорусы как-то приуныли, услышав, что GeelyAtlas NL3 обойдется им в -25 тыс. Но Владимир Ильич на днях все детально разъяснил, подбодрив и утешив распустивших нюни по соцсетям нищебродов: «В любом бизнесе есть понятие себестоимости. Мы строим заводы, чтобы создать рабочие места, родить нового налогоплательщика, чтобы людям дать более конкурентный продукт с точки зрения технических параметров, надежности, цены… Мы вам назвали цену - от $ 17 тыс. до $ 25 тыс. И это конкурентная цена по сравнению с аналогами». Здраво, аргументированно, оптимистично. Белорусского покупателя поддержат субсидиями.

Но инноватором года Семашко мы решили признать не из-за этого. Как рождаются инновации? Дано: 1) заработал автозавод СЗАО «БелДжи»; 2) скоро заработает БелАЭС. Вопрос: куда все это деть? Найден максимально инновационный ответ - развитие электротранспорта. Так сказать, встраиваемся в мировые тренды. Более того, Семашко уже проехался по российским регионам, привезя оттуда контракты на электробусы. И внутренний рынок не обидел.

Справка «БелГазеты». В Минске на 2 маршрутах уже работают 20 электробусов, что позволяет экономить 14% электроэнергии. В 2018г. столичный парк пополнится 60 электробусами.

Летом 2017г. Владимир Ильич залихватски, как Илон Маск, прокатился на электрокаре и поделился впечатлениями: «Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо... Можно сравнить, сколько было на улицах автомобилей 30 лет назад и сколько сейчас. Это вопрос экологии. Второй вопрос экономики». В декабре в парламенте Семашко прямо назвал электрокар «транспортом будущего».

Справка «БелГазеты». Белорусский электромобиль создан Объединенным институтом машиностроения НАН на базе Geely SC7 и пока может ехать на одной зарядке около 150 км. Расчетная стоимость 100 км пробега - BYN2-3. Заряжается от 6 часов (220 В) до 3-4 часов (380 В). Мощность двигателя у первого образца - 80 л.с. При испытаниях разгонялся до 110 км/ч.

Да, характеристики пока далеки от желаемых. Да, возникнут неизбежные вопросы с инфраструктурой. Но инноватор Семашко уже ищет ответы на них: «Мы разработали зарядное устройство, делает витебский «Витязь». Это очень удобно - можно устанавливать возле домов, супермаркетов, на стоянках». «Белоруснефть» уже готова стать национальным сетевым оператором по зарядке электрокаров. Жизнь налаживается!

Одна незадача - стоить белорусский электромобиль будет раза в 2 дороже, чем GeelyAtlas NL3: только батарея «тянет» на $ 17 тыс. Но это вопросы ценообразования, а не инноваций.

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Пока белорусский инноватор года проигрывает Маску только по двум позициям: 1) заметно меньше денег; 2) заметно хуже пиар. Ничего, переживем - тем более, инновационную активность Владимира Ильича можно только приветствовать.

Хочется верить, что со временем она, не ограничиваясь приземленными отраслями промсектора, вслед за Илоном Маском воспарит и в космос, и мы еще увидим по ОНТ репортаж про то, как в первом белорусском агрогородке на Марсе Семашко тестирует первый белорусский электромарсоход и победоносно калькулирует его примерную цену.

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