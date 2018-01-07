Убили волчицу, нападавшую в городской поселке на людей

Ночью 6 января в Брагинском районе группой охотников была застрелена волчица, которая держала в страхе жителей городского поселка Комарин.

Вечером 2 января в центре Комарина на автобусной остановке зверь напал на местного жителя. Хищник не побоялся людей, вцепился в руку мужчине. От серьезных травм пострадавшего спас толстый пуховик. Волка криками отогнали. Буквально через 40 минут нападение повторилось на автозаправке. Еще один мужчина был атакован. Опять волчара хватал зубами за руку. Снова спасла плотная куртка. Человек отбился. На ЧП отреагировали быстро, рассказывает председатель Комаринского сельского совета Виктор Свисловский:

— На ноги были подняты милиция и охотники. Совместными силами прочесали городской поселок, дороги, близлежащие деревни. Однако, так как снега нет, и идет дождь, четких следов найти не удалось. Были предупреждены местные жители, организованы круглосуточные рейды, прибыли на усиление охотники из райцентра. Круглые сутки шло дежурство, проводились объезды вероятных мест нахождения зверя.

По описаниям пострадавших — волк был матерый. Рассматривались две версии: животное — бешеное, или это старый самец-одиночка без стаи. Однако, нападавший на протяжении следующих 4 суток никак себя не проявлял. Жалоб о съеденных собаках, нападениях на подворья, где держали скот, и даже просто информации об увиденном волке не поступало.

В ночь с 5 на 6 января зверь попал на приборы ночного видения группы брагинских охотников. Волчицу, а это оказалась здоровенная самка, свалил выстрел охотоведа районной структуры БООР Романа Галезника:

— Во время объезда территории, примерно в 3 часа ночи, засекли зверя. Бежал по границе леса и поля. Дальше было дело техники. Убил первым выстрелом. Нас удивило, что это оказалась волчица. Очень крупная особь, особенно для самки, весом более чем полцентнера. Пострадавшие описывали хищника как большого, но мы думали, что у «страха глаза велики». В итоге истории оказались правдивыми. Более того, один из пострадавших, пришел посмотреть на убитого зверя. И уверяет, что кусала именно эта волчица.

Охота на хищника, державшего в страхе городской поселок Комарин, окончена.

Убитая волчица будет передана в ветеринарную службу, где определят, страдала ли она от бешенства.