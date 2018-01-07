.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Рестораторы – про идею чиновников приходить в заведения со своим алкоголем
Во время представления в Гомельском цирке сорвалась акробатка. Видеофакт
Убили волчицу, нападавшую в городской поселке на людей
Лукашенко признал, что жизнь в Беларуси нельзя назвать нормальной
«Странные вещи творятся в Союзном государстве». Беларусь недосчиталась нефти
Чем живут школьники, которые целыми днями зависают в «Галерее»
Лагвінец скарыстаў мясцовыя выбары, каб стварыць у Сухарава фотазону да 100-годдзя БНР
Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов
После Нового года квартира завалена конфетами. Ну кому нужны такие подарки?
Кому накануне Рождества Лукашенко раздал шоколадки. Фотофакт
В Литве узнали о работе актера Донатаса Баниониса на КГБ
Віншуем з Раством!
У Нацыянальным аэрапорце з’явіўся расклад рэйсаў па-беларуску. Фотафакт
На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружили тело подростка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко сел на скамейку штрафников
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Рецепт идеальной предвыборной программы от Лукашенко
Как зарплата среднестатического белоруса выглядит на фоне соседей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три идеи по разгрузке учителей
Галгофа Юрыя Захаранкі
Глава КГБ Беларуси склонил голову перед Путиным. Фотофакт
Как дипломат спас тысячи евреев от Холокоста, но был забыт на родине
Названы белорусский «провал года» и «самая безумная идея»
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Фото дня. Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей
Фото дня. Как одной картинкой объяснить, что происходит в Венесуэле
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
История одного фото. Как живет самая известная «тунеядка», не сдержавшая слез перед чиновниками
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
07.01.2018
СБ Беларусь Сегодня
Убили волчицу, нападавшую в городской поселке на людей

Ночью 6 января в Брагинском районе группой охотников была застрелена волчица, которая держала в страхе жителей городского поселка Комарин.

Вечером 2 января в центре Комарина на автобусной остановке зверь напал на местного жителя. Хищник не побоялся людей, вцепился в руку мужчине. От серьезных травм пострадавшего спас толстый пуховик. Волка криками отогнали. Буквально через 40 минут нападение повторилось на автозаправке. Еще один мужчина был атакован. Опять волчара хватал зубами за руку. Снова спасла плотная куртка. Человек отбился. На ЧП отреагировали быстро, рассказывает председатель Комаринского сельского совета Виктор Свисловский:

— На ноги были подняты милиция и охотники. Совместными силами прочесали городской поселок, дороги, близлежащие деревни. Однако, так как снега нет, и идет дождь, четких следов найти не удалось. Были предупреждены местные жители, организованы круглосуточные рейды, прибыли на усиление охотники из райцентра. Круглые сутки шло дежурство, проводились объезды вероятных мест нахождения зверя.

По описаниям пострадавших — волк был матерый. Рассматривались две версии: животное — бешеное, или это старый самец-одиночка без стаи. Однако, нападавший на протяжении следующих 4 суток никак себя не проявлял. Жалоб о съеденных собаках, нападениях на подворья, где держали скот, и даже просто информации об увиденном волке не поступало.

В ночь с 5 на 6 января зверь попал на приборы ночного видения группы брагинских охотников. Волчицу, а это оказалась здоровенная самка, свалил выстрел охотоведа районной структуры БООР Романа Галезника:

— Во время объезда территории, примерно в 3 часа ночи, засекли зверя. Бежал по границе леса и поля. Дальше было дело техники. Убил первым выстрелом. Нас удивило, что это оказалась волчица. Очень крупная особь, особенно для самки, весом более чем полцентнера. Пострадавшие описывали хищника как большого, но мы думали, что у «страха глаза велики». В итоге истории оказались правдивыми. Более того, один из пострадавших, пришел посмотреть на убитого зверя. И уверяет, что кусала именно эта волчица.

Охота на хищника, державшего в страхе городской поселок Комарин, окончена.

Убитая волчица будет передана в ветеринарную службу, где определят, страдала ли она от бешенства.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.3 (оценок:3)
Главное
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
Невзоров рассказал о саморазоблачении Поклонской
«Запомніліся словы маёра міліцыі: «Власть окончательно утратила доверие народа!»
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!». Почему?
«Литовец ржал с наших крепостных»
Вице-премьер Семашко – наш белорусский Илон Маск
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY