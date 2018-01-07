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Общество
07.01.2018
Салiдарнасць
«Литовец ржал с наших крепостных»

Реакция пользователей на новость о том, как зарплата среднестатического белоруса выглядит на фоне соседей.

Фото с сайта udf.by

По официальным заработкам жители нашей страны опережают разве что украинцев, которые в прошлом году получали чистыми около 250 долларов в месяц

На дискуссионной площадке talks.by новость стали причиной споров.

 «А если взять Францию и Германию где зарплата от 2000 евро, то ситуация в Беларуси еще более плачевная. Если еда во Франции примерно на 20% дороже, чем в Беларуси, то стоимость одежды-обуви примерно в 1,5-2 раза ниже».

«Вот недавно из магазина, завтра у православных праздник, но ажиотажа в магазине нет, как и тележек полных. Все с корзинками, где дно лишь чуть прикрыто покупками. Похоже, деньги закончились ещё перед Новым годом».

«Беларусь, сами знаете, страна очень бедная на природные ресурсы, да и земли не чернозём. А у нас чего много, так это болот. А Вы хотите, чтобы Лукашенко Вам заменил все эти отсутствующие богатства на наличные, и желательно в долларах, чтобы Вы могли поехать в заграницу и отоварить эти деньги зарубежным продуктом, т.е. спонсировали их экономику. Такая уж у нас страна, вернее, её местоположение на земном шарике. И при всём при том, мы очень неплохо живём».

«Что за сказки о местоположении? В Беларуси самое лучшее транзитное положение в Европе!!! Беларусь входит в первую тройку в мире государств по запасам и добыче хлористого калия. По добыче нефти 6-е место в Европе из 50 стран, 49-е место в мире из 300 стран. Третью часть потребности в нефти наша страна закрывает собственной добычей - таких стран в мире всего несколько десятков. По запасам материалов используемых для строительства - это неисчерпаемый кладезь (тот же гранит к примеру). А лес - 40% территории, вода - у половины стран мира дефицит. Так что не надо ля-ля. Толковых чиновников нет - это факт».

«В Риге товарищ заплатил 200 евро за двушку 80 м., и купил проездной за 25 евро.

800 евро - 200 евро - 25 евро = 575 евро. Остается на жизнь 575 евро. Отлично. Учитывая их более дешёвые цены на продукты, одежду и путешествия. Теперь берем белорусского товарища с завода: получил 250 евро (максимум) - 50 евро квартплата (если в своей живёт) - 15 проездной = 185 евро на жизнь, при чем продукты питания и одежда дороже, чем в Риге. Про путешествия Белавиа вообще молчим».

«Зато в Беларуси часть граждан - самые богатые граждане (всякие долларовые миллионеры и миллиардеры тоже) имеют льготы по уплате коммунальных услуг самые большие по суммам в мире».

«Зарплата в России, кстати, выше только в Москве, а регионы, наверное, как и у нас. Ну конечно, продукты у них дешевле, чем в Беларуси, даже наше белорусское».

«В Уренгое зима 300 дней в году. Не лучшее место для жизни. Или вы думаете, чего вашего знакомого взяли туда работать за $ 1000  при средней по стране в 600».

 «Правильно подмечено про украинцев. Там еще половина зарплаты по украинской традиции платится в конверте, а то и больше».

«Вспоминаю год назад случай, как литовец (водитель фуры) ржал с наших крепостных и все не мог поверить что больше 350 р они не получают, и это деревообработка, продукцию по 10-20 фур на неделю в Евросоюз гнали, компания из 10 человек... Сказал: вы, парни, сказочные чудаки. У них за неделю больше на пилорамах получают где просто поддоны клепают».

«Вы видели, чтобы к нам приезжали на заработки поляки или датчане? А вот белорусы едут в Польшу, и получают на самой низкооплачиваемой по 700 долларов. Продукты там дешевле, чем у нас, а промтовары и бытовая химия подавно. Мой сын работает в Познани, и основные работники - это белорусы и украинцы. И уж поверьте, не от хорошей жизни он живёт вдали от своей семьи».

«Бедные наши родители. Если пенсию в евро перевести, раз уж тут в евро сравнивают, то вообще получается 135 евро. А ещё не забывайте, что их вклады украли, обесценили за один день. Европейские пенсионеры не вылазят с курортов. Наши скребут деньги на электричку до дачи доехать и там горбатиться, чтобы вырастить себе еду».

 
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