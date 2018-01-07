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Общество
07.01.2018
Проблема жилья: «Мечта многих белорусов – чтобы президент перестал так любить сельхозземли»

Наталья Литовская, редактор раздела «Недвижимость» портала TUT.BY, рассказала о несбыточной мечте многих сограждан.

– Практически все белорусы мечтают о собственном доме. Особенно этого желают минчане. Но эта мечта очень дорогая. Хотя если посмотреть на карту Минска, вокруг полей – огромное количество. В принципе, реализовать мечту, я полагаю, десятков и сотен тысяч молодых и активных минчан можно. Надо просто отдать эти поля.

Но эту мечту может исполнить только президент. Потому что только он у нас отвечает за выделение сельхозземель, за вывод их из оборота и изменения их статуса

Так что я думаю, что на самом деле мечта многих белорусов – чтобы президент перестал так любить сельхозземли, рапс и кукурузу.

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