Почему английские тренеры пьют вино после матчей?

В футбольной английской премьер-лиге существует традиция – после матчей тренеры встречаются за бокалом вина в специальной комнате на стадионе, пишет sports.ru.

Подобные афтепати проходят за кадром и длятся около 20 минут. Тренеры делятся впечатлениями, обсуждают матч, тактику, перспективы, а иногда просто говорят о жизни.

В центре – тренер «Челси» Антонио Конте

Посиделки с вином не прописаны в регламенте, обычно инициатива исходит от тренера хозяев. Конте и Гвардиола, например, сразу приняли традицию. Ван Гал же вел себя скованно и даже огорчил Сэма Эллардайса: «Я всегда приглашаю тренера гостей в офис, чтобы выпить и обсудить игру, – сказал в 2014-м Биг Сэм. – И был неприятно удивлен, когда ван Гал не позвал меня после нашей игры с «МЮ». Фергюсон всегда приглашал на бокал вина».

Роберто Манчини, придя в «Манчестер Сити», взялся за диету игроков и включил в их рацион бокал вина. И именно он поразил сэра Алекса: «Самое вкусное вино? Им меня угощал Манчини после матча – чудесным Sassicaia».

Откуда пошла традиция?

Алекс Фергюсон пришел в «Юнайтед» в 1986 году, и именно он первым пригласил тренера соперников в свой кабинет после матча. «Я положил традицию послематчевых разговоров за бокалом хорошего вина», – резюмировал спустя почти 30 лет сэр Алекс в интервью Telegraph. Оно и неудивительно, в молодости у Ферги был собственный паб, а еще он обожает вино.

«Вино стало моей первой страстью после футбола», – говорил сэр Алекс журналистам.

В 33 года Фергюсон не разбирался в вине и не понимал, зачем переплачивать. На годовщину свадьбы он купил бутылку вина за 15 фунтов. Жена Кэти чуть не выгнала Алекса из дома: «У тебя вообще голова есть?».

Еще Кэти посоветовала мужу найти себе хобби вне поля: «Ты одержим игрой – такими темпами ты убьешь себя». Так Фергюсон начал интересоваться виноделием. Бесповоротно сэр Алекс влюбился в вино зимой 1991-го, когда «МЮ» приезжал в Монпелье на четвертьфинал Кубка кубков.

Сейчас у него есть виноградники в Южной Африке, он обожает итальянские красные сухие вина.

Жозе Моуринью обожает винные посиделки – как и самого Алекса Фергюсона. «Он был полон эмоций. Называл меня боссом и большим человеком, когда мы выпивали после первого матча», – вспоминает сэр Алекс.

Правда, Жозе не справился с выбором алкоголя: «Хорошо, если бы наша беседа сопровождались приличным вином. Но то, что он мне предложил – жидкость для снятия краски». Алекс Фергюсон сказал об этом Роману Абрамовичу и через неделю получил ящик элитного тосканского вина Tignanello.

Похоже, сэр Алекс в итоге повлиял на винный вкус Жозе. Они регулярно дегустировали красные вина после матчей, а подписание контракта с «Юнайтед» Жозе отметил с Алексом бутылкой из Hedonism Wines – популярного винного бутика Евгения Чичваркина в Лондоне.

А кто-то отказывался пить вино?

Единственный, кто не чтит эту традицию Фергюсона, – Арсен Венгер, тренер «Арсенала». Сэр Алекс однажды рассказал: «Он никогда не приходит на бокал вина после матчей. Арсен – единственный тренер в премьер-лиге, который этого никогда не делает. Было бы хорошо, если бы он передумал».

Медиа неоднократно спрашивали француза о саботаже традиции, а он просто посмеивался над британцами, которые любят вино: «Я не пью виски».