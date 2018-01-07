Почему английские тренеры пьют вино после матчей?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Рестораторы – про идею чиновников приходить в заведения со своим алкоголем
Во время представления в Гомельском цирке сорвалась акробатка. Видеофакт
Убили волчицу, нападавшую в городской поселке на людей
Лукашенко признал, что жизнь в Беларуси нельзя назвать нормальной
«Странные вещи творятся в Союзном государстве». Беларусь недосчиталась нефти
Чем живут школьники, которые целыми днями зависают в «Галерее»
Лагвінец скарыстаў мясцовыя выбары, каб стварыць у Сухарава фотазону да 100-годдзя БНР
Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов
После Нового года квартира завалена конфетами. Ну кому нужны такие подарки?
Кому накануне Рождества Лукашенко раздал шоколадки. Фотофакт
В Литве узнали о работе актера Донатаса Баниониса на КГБ
Віншуем з Раством!
У Нацыянальным аэрапорце з’явіўся расклад рэйсаў па-беларуску. Фотафакт
На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружили тело подростка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко сел на скамейку штрафников
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Рецепт идеальной предвыборной программы от Лукашенко
Как зарплата среднестатического белоруса выглядит на фоне соседей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три идеи по разгрузке учителей
Галгофа Юрыя Захаранкі
Глава КГБ Беларуси склонил голову перед Путиным. Фотофакт
Как дипломат спас тысячи евреев от Холокоста, но был забыт на родине
Названы белорусский «провал года» и «самая безумная идея»
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Фото дня. Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей
Фото дня. Как одной картинкой объяснить, что происходит в Венесуэле
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
История одного фото. Как живет самая известная «тунеядка», не сдержавшая слез перед чиновниками
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
07.01.2018
Почему английские тренеры пьют вино после матчей?

В футбольной английской премьер-лиге существует традиция – после матчей тренеры встречаются за бокалом вина в специальной комнате на стадионе, пишет sports.ru.

Подобные афтепати проходят за кадром и длятся около 20 минут. Тренеры делятся впечатлениями, обсуждают матч, тактику, перспективы, а иногда просто говорят о жизни.

В центре – тренер «Челси» Антонио Конте

Посиделки с вином не прописаны в регламенте, обычно инициатива исходит от тренера хозяев. Конте и Гвардиола, например, сразу приняли традицию. Ван Гал же вел себя скованно и даже огорчил Сэма Эллардайса: «Я всегда приглашаю тренера гостей в офис, чтобы выпить и обсудить игру, – сказал в 2014-м Биг Сэм. – И был неприятно удивлен, когда ван Гал не позвал меня после нашей игры с «МЮ». Фергюсон всегда приглашал на бокал вина».

Роберто Манчини, придя в «Манчестер Сити», взялся за диету игроков и включил в их рацион бокал вина. И именно он поразил сэра Алекса: «Самое вкусное вино? Им меня угощал Манчини после матча – чудесным Sassicaia».

Откуда пошла традиция?

Алекс Фергюсон пришел в «Юнайтед» в 1986 году, и именно он первым пригласил тренера соперников в свой кабинет после матча. «Я положил традицию послематчевых разговоров за бокалом хорошего вина», – резюмировал спустя почти 30 лет сэр Алекс в интервью Telegraph. Оно и неудивительно, в молодости у Ферги был собственный паб, а еще он обожает вино.

«Вино стало моей первой страстью после футбола», – говорил сэр Алекс журналистам.

В 33 года Фергюсон не разбирался в вине и не понимал, зачем переплачивать. На годовщину свадьбы он купил бутылку вина за 15 фунтов. Жена Кэти чуть не выгнала Алекса из дома: «У тебя вообще голова есть?».

Еще Кэти посоветовала мужу найти себе хобби вне поля: «Ты одержим игрой – такими темпами ты убьешь себя». Так Фергюсон начал интересоваться виноделием. Бесповоротно сэр Алекс влюбился в вино зимой 1991-го, когда  «МЮ» приезжал в Монпелье на четвертьфинал Кубка кубков.

Сейчас у него есть виноградники в Южной Африке, он обожает итальянские красные сухие вина.

Жозе Моуринью обожает винные посиделки – как и самого Алекса Фергюсона. «Он был полон эмоций. Называл меня боссом и большим человеком, когда мы выпивали после первого матча», – вспоминает сэр Алекс.

Правда, Жозе не справился с выбором алкоголя: «Хорошо, если бы наша беседа сопровождались приличным вином. Но то, что он мне предложил – жидкость для снятия краски». Алекс Фергюсон сказал об этом Роману Абрамовичу и через неделю  получил ящик элитного тосканского вина Tignanello.

Похоже, сэр Алекс в итоге повлиял на винный вкус Жозе. Они регулярно дегустировали красные вина после матчей, а подписание контракта с «Юнайтед» Жозе отметил с Алексом бутылкой из Hedonism Wines – популярного винного бутика Евгения Чичваркина в Лондоне.

А кто-то отказывался пить вино?

Единственный, кто не чтит эту традицию Фергюсона, – Арсен Венгер, тренер «Арсенала». Сэр Алекс однажды рассказал: «Он никогда не приходит на бокал вина после матчей. Арсен – единственный тренер в премьер-лиге, который этого никогда не делает. Было бы хорошо, если бы он передумал».

Медиа неоднократно спрашивали француза о саботаже традиции, а он просто посмеивался над британцами, которые любят вино: «Я не пью виски».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
Невзоров рассказал о саморазоблачении Поклонской
«Запомніліся словы маёра міліцыі: «Власть окончательно утратила доверие народа!»
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!». Почему?
«Литовец ржал с наших крепостных»
Вице-премьер Семашко – наш белорусский Илон Маск
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY