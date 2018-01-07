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Экономика
07.01.2018
Сергей Жбанов, Белгазета
«Странные вещи творятся в Союзном государстве». Беларусь недосчиталась нефти

Беларусь недосчиталась 6 млн. тонн нефти из России.

Странные вещи творятся в Союзном государстве России и Беларуси. Год заканчивается, а 6 млн. т российской нефти, обещанных Беларуси дополнительно, как не было, так и нет.

Согласно отчету Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, в январе-ноябре 2017г. Россия сократила экспорт нефти в Беларусь до 16,421 млн.т - на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя, казалось бы, куда уже меньше, если учесть, что в прошлом году поставки черного золота в Беларусь были и так урезаны почти на треть из-за нефтегазового спора между Москвой и Минском.

Но в апреле т.г. стороны наконец-то преодолели возникшие разногласия по ценам на природный газ и объемам поставки сырой нефти в Беларусь, которые тут же якобы восстановились.

…«Транснефть» явно не надрывается, стремясь обеспечить своего главного союзника черным золотом в объеме 24 млн.т. Но вопрос, куда же делись дополнительные объемы нефти, остается.

Белорусские власти по этому поводу молчат и скандала пока не затевают. А чего шуметь, если Россия исправно выделяет Беларуси кредиты. Например, в начале 2018г. Минфин Беларуси рассчитывает получить 6-й и 7-й кредитные транши по программе ЕАЭС. Ждут страну и другие радости. Так, цены на природный газ, поставляемый из России в Беларусь, должны снизиться до $ 129 за 1 тыс. куб.м с 1 января 2018г. Нефтяная конъюнктура тоже довольно благоприятна, и цены на нефтепродукты растут, увеличивая доходы белорусского бюджета.

Ну а если вспомнить августовские заявления президента РФ Владимира Путина о пакетировании экспорта с переводом экспорта белорусских нефтепродуктов и нефти из стран Балтии в российские порты, то молчание становится вполне объяснимым. Как говорится, не буди лихо, пока тихо.

 
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