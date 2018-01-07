Диснеевских принцесс признали жертвами сексуального насилия

Профессор университета Осаки Кадзуэ Мута обратила внимание на то, что принцы из сказок «Белоснежка» и «Спящая красавица» производили непристойные сексуальные действия с партнером, который был без сознания.

«Спящая красавица»

Профессор университета Осаки Кадзуе Мута опубликовала книгу, название которой можно перевести так: «Господин, эта ваша любовь - сексуальное домогательство!». В своем труде профессор разбирает неприглядное поведение юных красавцев-принцев из диснеевских мультфильмов. Ученая приходит к выводу, что Белоснежка и Спящая Красавица стали жертвами домогательств, пишет The Sun (перевод – «Московский комсомолец»).

– Если здраво посмотреть на истории Белоснежки и Спящей Красавицы, которые проснулись от магического сна при поцелуях принцев, то тут описывается сексуальное домогательство по отношению к человеку, находящемуся в бессознательном состоянии, - указывает профессор.

По ее мнению, все подобные сказки продвигают идею допустимости сексуального насилия.

«Белоснежка и семь гномов»