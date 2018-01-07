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В мире
07.01.2018
«В Крыму независимость Украины поддержало больше половины избирателей»

Как Украина спровоцировала распад СССР. Фрагмент книги историка Сергея Плохия «Врата Европы», которая выходит в начале 2018 года.

Ее фрагмент публикует «Медуза».

Митинг на площади Октябрьской революции в Киеве в поддержку независимости Украины, август 1991 года. Фото Репик Владимир / UPG / PhotoXPress

– Референдум 1 декабря 1991 года давал Украине возможность выхода из Союза без открытого конфликта с центром. В марте 1991 года 70% граждан высказались за то, чтобы республика и далее пребывала в составе СССР, обновленного по рецепту Горбачева. Только новый референдум мог отменить итоги предыдущего.

Михаил Горбачев не верил, что за Акт о независимости проголосует 70% украинцев. Ельцин не знал, что и думать. Через несколько дней после 24 августа он велел своему пресс-секретарю заявить, что независимость Украины и других республик дает РСФСР право поставить под вопрос границы с ними.

Павел Вощанов, выполняя приказ шефа, озвучил претензии на Крым и восточные области, включая Донецкую и Луганскую. Таким образом, Украину вынуждали сделать выбор: отказ от независимости или раздел. Желая побудить Украину бросить эту затею, Ельцин послал в Киев высокопоставленную делегацию во главе с Александром Руцким, вице-президентом России. Но Руцкой вернулся ни с чем. Шантаж не сработал, а политической воли и ресурсов для осуществления угроз Ельцин не имел.

В сентябре 1991 года на Украине открыли новый политический сезон. За пост президента сражались шестеро кандидатов — и каждый выступал за независимость. Кравчук убедил власти Крымской автономной республики не проводить отдельный референдум о выходе из состава Украины. Социологи уверяли, что поддержка самостоятельного пути Украины растет во всех регионах и у всех этнических групп.

Это касалось и двух крупнейших меньшинств — одиннадцати с лишним миллионов русских и полумиллиона евреев. В ноябре опросы показали, что за независимость проголосуют 58% русских и 60% евреев. Теперь, в отличие от 1918 года, эти народы не противились украинской идее. Они доверяли скорее Киеву, чем Москве — положение России казалось более шатким.

Первого декабря граждане Украины, какого бы этнического происхождения они ни были, пришли на избирательные участки определить судьбу страны на долгие годы вперед. Итоги ошеломили самых неисправимых оптимистов из приверженцев независимости. Явка достигла 84%, «да» сказали 90,3% голосовавших. Первое место заняла, конечно же, Западная Украина, а именно Тернопольская область, — 99%.

Но центр и даже юго-восток почти не отставали. Результат Винницкой области — 95% «за», Одесской — 85%, Донецкой — 84%. Даже в Крыму независимость поддержало больше половины избирателей: 57% в Севастополе и 54% в остальной части полуострова. (В то время русские составляли там две трети населения, украинцы — четверть, а крымские татары, которые только начали возвращаться на родину, каких-то 1,5%.)

…Итоги референдума 1 декабря на Украине похоронили последние надежды руководства Советского Союза.

 
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