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Общество
07.01.2018
Катерина Карпицкая, Воля Офицерова, nina.nn.by
Чем живут школьники, которые целыми днями зависают в «Галерее»

В 1990-е столичные подростки тусили в «трубе» (переходе на Октябрьской), у стены Цоя, изначально находившейся рядом с Дворцом Республики, прогуливались по «Бродвею» от проспекта Рокоссовского в сторону Чижовского водохранилища.

Когда открылся первый «МакДональдс» — зависали рядом с ним, затем — в «Столице». Были еще «розочки» на Немиге и другие культовые места.

Теперь же подростки облюбовали торговый центр «Галерея» на проспекте Победителей. Как только он открылся, школьники, к несчастью охранников, стали зависать там часами.

На каникулах школьники проводят в «Галерее» полный рабочий день: оставляют одежду в камерах хранения «Евроопта», закупаются в супермаркете чипсами, газировкой, сырными лепешками или перекусывают фастфудом на верхнем этаже. А после начинается движуха: кто-то гуляет по магазинам, кто-то обсуждает в компании последние новости, знакомится, другие же приносят блютуз-колонки в курилку и слушают там Макса Коржа под дым электронных сигарет.

Мы пообщались с завсегдатаями «Галереи», чтобы понять, почему они сюда приходят. Да и вообще, чем живет современная молодежь.

Смотрите видео:

 
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