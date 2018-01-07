Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов

История трех светлогорских малышей, которые самостоятельно ушли из сада и поехали на дизеле в Жлобин, потрясла многих. Но, как оказалось, в детстве о приключениях мечтали не только они.

В соцсетях люди стали делиться историями о том, как убегали из сада и от родителей, пишет TUT.BY.

Ольга Шукайло рассказывает, как в пять лет подговорила друзей убежать из детского сада. А все потому что очень хотела показать ребятам игрушечную собаку, которую ей на день рождения подарила мама.

— …Заканчивалась прогулка на улице, и я подговорила своих друзей спрятаться в домике на площадке и подождать, пока все уйдут в группу, — пишет Ольга. — Я очень хорошо помню, что из окошка домика следила, как воспитатель пересчитывает детей и, не найдя нескольких, говорит кому-то: «Наверное, они уже пошли в группу».

Мой садик стоит прямо во дворе дома, поэтому идти было недалеко. И вот я, малявка, пытаюсь с толпой детей открыть дверь квартиры. Это не очень получается. И вдруг дверь открывается, а на пороге — бабушка, которая приехала погостить. Оказывается, я вчера стащила у сестры ключи от квартиры, а утром ей влетело от папы за то, что она […] их потеряла. Короче, бабушка, папа и сестра встретили нас…

Потом помню лишь обрывками лестницу в группу на второй этаж, как нас ругали (ой ругали!) и как стояла в углу, пока другие дети ели суп.

Показала я все-таки собаку или нет — не помню.

Янина Мельникова рассказала, что в 4 года ушла искать родителей из закрытого гостиничного номера во Франкфурте-на-Майне.

— Родители стояли в очереди за билетами на поезд, гостиница была на привокзальной площади, — пишет Янина. — Нас с сестрой туда отвели и положили спать. Я проснулась — никого нет, дверь закрыта.

Я «вышла» в окно. Благо был первый этаж. Помню, как подставила стул, забралась на подоконник, свесила ноги, аккуратно прикрыла за собой створки, «чтобы сестру не украли» и прыгнула в клумбу. Все это время мимо шли люди, и никто не остановился, не спросил, что делает ребенок.

Я выбралась из клумбы и пошла через площадь на вокзал… Родителей встретила в середине пути. Нужно было видеть их глаза!..

Я была послушным ребенком, никаких истерик, побегов и прочее. Почему я так сделала? Кто ж его знает. Кажется, думала тогда о справедливости, нам обещали, что папа останется, а он тоже ушел…

Мікола Бянько распавёў, як у 1987 годзе яны разам с сябрам Сашкам Маліноўскім уцяклі з дзіцячага садка. Пяцігадовыя вандроўнікі накіраваліся ў калгасны сад.

— Мы з прыяцелем без праблем пералезлі праз невысокі плот аднаго са сталічных садкоў, — піша Мікола. — Потым упэўнена накіраваліся ў былы калгасны сад з сажалкай. Нягледзячы на даволі познюю восень, нават ножкі памачылі ў сцюдзёнай вадзе, паелі антонаўку. А пасля доўга-доўга гушкаліся на арэлях у адным з двароў. Нават не заўважылі, як праляцела некалькі гадзін.

Дадому мы вярталіся вельмі задаволеныя сваёй даросласцю і незалежнасцю. Дагэтуль памятаю свае перажыванні, калі ўбачыў маму, якая залівалася слязьмі ля акна. Дарослыя безвынікова шукалі нас па ўсім Паўднёвым Захадзе, а мы спакойна бадзяліся ў былым калгасным садзе.

Гэта я да чаго ўзгадаў? Проста зараз будуць ліцца гігабайты праклёнаў на адрас выхавацелек дзіцячага садка Светлагорска […]. Але мы з Сашкам Маліноўскім уцяклі б нават з самай ахоўваемай зоны строгага рэжыму, бо нам было вельмі цікава спазнаць навакольны свет.