.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Рестораторы – про идею чиновников приходить в заведения со своим алкоголем
Во время представления в Гомельском цирке сорвалась акробатка. Видеофакт
Убили волчицу, нападавшую в городской поселке на людей
Лукашенко признал, что жизнь в Беларуси нельзя назвать нормальной
«Странные вещи творятся в Союзном государстве». Беларусь недосчиталась нефти
Чем живут школьники, которые целыми днями зависают в «Галерее»
Лагвінец скарыстаў мясцовыя выбары, каб стварыць у Сухарава фотазону да 100-годдзя БНР
Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов
После Нового года квартира завалена конфетами. Ну кому нужны такие подарки?
Кому накануне Рождества Лукашенко раздал шоколадки. Фотофакт
В Литве узнали о работе актера Донатаса Баниониса на КГБ
Віншуем з Раством!
У Нацыянальным аэрапорце з’явіўся расклад рэйсаў па-беларуску. Фотафакт
На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружили тело подростка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко сел на скамейку штрафников
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Рецепт идеальной предвыборной программы от Лукашенко
Как зарплата среднестатического белоруса выглядит на фоне соседей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три идеи по разгрузке учителей
Галгофа Юрыя Захаранкі
Глава КГБ Беларуси склонил голову перед Путиным. Фотофакт
Как дипломат спас тысячи евреев от Холокоста, но был забыт на родине
Названы белорусский «провал года» и «самая безумная идея»
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Фото дня. Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей
Фото дня. Как одной картинкой объяснить, что происходит в Венесуэле
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
История одного фото. Как живет самая известная «тунеядка», не сдержавшая слез перед чиновниками
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
07.01.2018
Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов

История трех светлогорских малышей, которые самостоятельно ушли из сада и поехали на дизеле в Жлобин, потрясла многих. Но, как оказалось, в детстве о приключениях мечтали не только они.

В соцсетях люди стали делиться историями о том, как убегали из сада и от родителей, пишет TUT.BY.

Ольга Шукайло рассказывает, как в пять лет подговорила друзей убежать из детского сада. А все потому что очень хотела показать ребятам игрушечную собаку, которую ей на день рождения подарила мама.

— …Заканчивалась прогулка на улице, и я подговорила своих друзей спрятаться в домике на площадке и подождать, пока все уйдут в группу, — пишет Ольга. — Я очень хорошо помню, что из окошка домика следила, как воспитатель пересчитывает детей и, не найдя нескольких, говорит кому-то: «Наверное, они уже пошли в группу».

Мой садик стоит прямо во дворе дома, поэтому идти было недалеко. И вот я, малявка, пытаюсь с толпой детей открыть дверь квартиры. Это не очень получается. И вдруг дверь открывается, а на пороге — бабушка, которая приехала погостить. Оказывается, я вчера стащила у сестры ключи от квартиры, а утром ей влетело от папы за то, что она […] их потеряла. Короче, бабушка, папа и сестра встретили нас…

Потом помню лишь обрывками лестницу в группу на второй этаж, как нас ругали (ой ругали!) и как стояла в углу, пока другие дети ели суп.

Показала я все-таки собаку или нет — не помню.

Янина Мельникова рассказала, что в 4 года ушла искать родителей из закрытого гостиничного номера во Франкфурте-на-Майне.

— Родители стояли в очереди за билетами на поезд, гостиница была на привокзальной площади, — пишет Янина. — Нас с сестрой туда отвели и положили спать. Я проснулась — никого нет, дверь закрыта.

Я «вышла» в окно. Благо был первый этаж. Помню, как подставила стул, забралась на подоконник, свесила ноги, аккуратно прикрыла за собой створки, «чтобы сестру не украли» и прыгнула в клумбу. Все это время мимо шли люди, и никто не остановился, не спросил, что делает ребенок.

Я выбралась из клумбы и пошла через площадь на вокзал… Родителей встретила в середине пути. Нужно было видеть их глаза!..

Я была послушным ребенком, никаких истерик, побегов и прочее. Почему я так сделала? Кто ж его знает. Кажется, думала тогда о справедливости, нам обещали, что папа останется, а он тоже ушел…

Мікола Бянько распавёў, як у 1987 годзе яны разам с сябрам Сашкам Маліноўскім уцяклі з дзіцячага садка. Пяцігадовыя вандроўнікі накіраваліся ў калгасны сад.

— Мы з прыяцелем без праблем пералезлі праз невысокі плот аднаго са сталічных садкоў, — піша Мікола. — Потым упэўнена накіраваліся ў былы калгасны сад з сажалкай. Нягледзячы на даволі познюю восень, нават ножкі памачылі ў сцюдзёнай вадзе, паелі антонаўку. А пасля доўга-доўга гушкаліся на арэлях у адным з двароў. Нават не заўважылі, як праляцела некалькі гадзін.

Дадому мы вярталіся вельмі задаволеныя сваёй даросласцю і незалежнасцю. Дагэтуль памятаю свае перажыванні, калі ўбачыў маму, якая залівалася слязьмі ля акна. Дарослыя безвынікова шукалі нас па ўсім Паўднёвым Захадзе, а мы спакойна бадзяліся ў былым калгасным садзе.

Гэта я да чаго ўзгадаў? Проста зараз будуць ліцца гігабайты праклёнаў на адрас выхавацелек дзіцячага садка Светлагорска […]. Але мы з Сашкам Маліноўскім уцяклі б нават з самай ахоўваемай зоны строгага рэжыму, бо нам было вельмі цікава спазнаць навакольны свет.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
Невзоров рассказал о саморазоблачении Поклонской
«Запомніліся словы маёра міліцыі: «Власть окончательно утратила доверие народа!»
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!». Почему?
«Литовец ржал с наших крепостных»
Вице-премьер Семашко – наш белорусский Илон Маск
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY