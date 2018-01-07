.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Рестораторы – про идею чиновников приходить в заведения со своим алкоголем
Во время представления в Гомельском цирке сорвалась акробатка. Видеофакт
Убили волчицу, нападавшую в городской поселке на людей
Лукашенко признал, что жизнь в Беларуси нельзя назвать нормальной
«Странные вещи творятся в Союзном государстве». Беларусь недосчиталась нефти
Чем живут школьники, которые целыми днями зависают в «Галерее»
Лагвінец скарыстаў мясцовыя выбары, каб стварыць у Сухарава фотазону да 100-годдзя БНР
Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов
После Нового года квартира завалена конфетами. Ну кому нужны такие подарки?
Кому накануне Рождества Лукашенко раздал шоколадки. Фотофакт
В Литве узнали о работе актера Донатаса Баниониса на КГБ
Віншуем з Раством!
У Нацыянальным аэрапорце з’явіўся расклад рэйсаў па-беларуску. Фотафакт
На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружили тело подростка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко сел на скамейку штрафников
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Рецепт идеальной предвыборной программы от Лукашенко
Как зарплата среднестатического белоруса выглядит на фоне соседей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три идеи по разгрузке учителей
Галгофа Юрыя Захаранкі
Глава КГБ Беларуси склонил голову перед Путиным. Фотофакт
Как дипломат спас тысячи евреев от Холокоста, но был забыт на родине
Названы белорусский «провал года» и «самая безумная идея»
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Фото дня. Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей
Фото дня. Как одной картинкой объяснить, что происходит в Венесуэле
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
История одного фото. Как живет самая известная «тунеядка», не сдержавшая слез перед чиновниками
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
07.01.2018
После Нового года квартира завалена конфетами. Ну кому нужны такие подарки?

Читательница kp.by из Минска возмущается, что советская традиция вручать упаковки сладостей никак не исчезнет.

- У нас двое близнецов, и каждый Новый год квартира превращается в склад никому не нужных конфет. На работе мне и мужу дают наборы по 1 кг. Итого 4 кг! Конфеты, скажу честно, так себе, мы такие не покупаем и не едим. В школе за активное участие в мероприятиях и спортивных соревнованиях детям тоже вручили конфеты. По 0,5 кг. То есть домой они принесли еще целый килограмм. Принесли и бросили! Спрашиваю: «Ой, что вам там дали такое?» «Ничего, - отвечают. - Конфеты только».

Ну не вызывает у современных детей восхищение сам факт обладания конфетой. Тем более сосулькой в дешевой обертке или шоколадным батончиком, в котором и шоколада-то нет. Конечно, все съедят, если будет валяться. Но радости нет! Да и зачем это есть? Зачем эти тонны конфет? Казалась бы, давно прошли времена, когда шоколадки - дефицит и мечта. Сейчас есть из чего выбрать, полки завалены. Для некоторых семей, конечно, качественные сладости недоступны по цене. Но качественные в подарки и не кладут.

Да, лет 30 любой подарок радовал детей. Мандарины, конфеты, упаковки из-под которых под елку ставили. А уж если они в пластиковой упаковке были! Дед Мороз или снеговик с конфетами - мы его годами хранили! Но ведь время идет, должно же что-то изменяться! Спрашиваю на работе: зачем опять конфеты в подарок? Отвечают: традиция. Глупость какая!

Мы были бы рады упаковке фломастеров, они всегда пригодятся. Билетам в кино. Хлопушкам новогодним. Да чему угодно. Но не ящику дешевых конфет.

Наборы эти раздаем соседям, коллегам бездетным. Но неудобно себя чувствуем: ведь очевидно же, что отдаем, потому что сами не хотим есть. А сестра моя работает врачом в детской поликлинике, рассказывает, что после Нового года половина родителей эти конфеты как презенты им приносит. И валяются они в тумбочках потом. Доктор что, леденцами питаться месяц может? Обычной ручке больше бы обрадовались, честное слово…

Мнение. «Не дарю подарки. С наступившим!»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:46)
Главное
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
Невзоров рассказал о саморазоблачении Поклонской
«Запомніліся словы маёра міліцыі: «Власть окончательно утратила доверие народа!»
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!». Почему?
«Литовец ржал с наших крепостных»
Вице-премьер Семашко – наш белорусский Илон Маск
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY