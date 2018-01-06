На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружили тело подростка

Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Утром 6 января на спортивной площадке около гимназии № 36 г. Гомеля обнаружен без признаков жизни 16-летний парень, висящий в петле, сообщает сайт «Сильные новости».

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства несовершеннолетнего) УК РБ.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, в настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются родственники и друзья несовершеннолетнего, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Несовершеннолетний являлся учащимся одного из колледжей, расположенных в Гомеле.