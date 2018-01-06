.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Саудовской Аравии вновь задержали 11 принцев
Теннис: Саснович уступила украинке Свитолиной в финале турнира в Брисбене
Обложка дня. Fortune задается вопросами о биткоине
Тренер минского «Динамо» оставил команду ради участия в рождественском турнире
«Отстояли!» Крановщице, потерявшей кисть, не придется возвращать полученную компенсацию
Капский – о смене тренерского штаба в БАТЭ: «Что мы получим в результате, знает один Господь Бог»
За что мама троих детей чувствовала себя виноватой во время беременности
Как чиновники (не) украсили дома в Дроздах к Рождеству. Видео
Пад Берасьцем людзі выйшлі на сход супраць будоўлі акумулятарнага заводу
Apple признала уязвимость всех своих устройств
Минская милиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже из камеры хранения
7 января немного похолодает, ночью местами ожидается до -8°С
Гаишники забрали у парня мопед, а тот в отместку сжег их авто
Врачу из Крупок за педофилию дали 9,5 лет
Почему Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия даже под угрозой голода
Рецепт идеальной предвыборной программы от Лукашенко
Свалка истории: в Бобруйске никому не могут всучить 400-килограммовый бюст Ленина
Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили
На Урале открыли памятник пельменю, которому «рот радуется». Фотофакт
Кто же такой Евгений Раздуев? Обвиняемому в убийстве минчанки прокурор запросил 18 лет
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко сел на скамейку штрафников
Глава КГБ Беларуси склонил голову перед Путиным. Фотофакт
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
Как «красные директора» сломали через колено Лукашенко и его правительство
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Фото дня. Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей
Фото дня. Как одной картинкой объяснить, что происходит в Венесуэле
«И даже прогрессивные страны вроде Эфиопии или Нигерии могут позавидовать зарплатам наших учителей»
«Все, пацаны, погнали!» В Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на поезде в Жлобин
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
Романчук придумал, как Беларуси заработать миллиард долларов в бюджет
Белоруска в Испании: «Законы здесь на стороне обычных людей. Матерям-одиночкам дают помощь 500 евро»
Невзоров: «Автором культа был маразматик Постышев, у которого крыша ехала во все стороны»
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Раздвоение вечности: Лукашенко-2017 против Лукашенко-2005
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Дзесяць наймаладзейшых кандыдатаў на мясцовыя выбары, якія вылучаюцца ў Мінску
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Как в мире встретили Новый год: Минск, Париж, Джакарта
Трамп, #MeToo, голыя хакеісты: лепшыя вокладкі часопісаў свету за 2017
Лучшие фотографии 2017 года
История одного фото. Как живет самая известная «тунеядка», не сдержавшая слез перед чиновниками
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
06.01.2018
currenttime.tv
В Саудовской Аравии вновь задержали 11 принцев

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они выступили против решений властей страны, согласно которым прекращается финансирование части расходов членов королевской семьи из государственного бюджета.

Речь, в частности, идет о плате за электричество, воду и другие коммунальные услуги.

Реформы, предусмотренные указом короля Салмана, предусматривают также введение налога на добавленную стоимость и другие меры, призванные сохранить стабильность бюджета в условиях падения цен на нефть.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на арабские сайты, недовольные принцы собрались в дворце короля в Эр-Рияде, чтобы выдвинуть свои требования. После отказа разойтись их арестовали и отправили в тюрьму.

Официальные лица не комментируют сообщения.

В начале ноября в Саудовской Аравии развернулся настоящий триллер. Были арестованы 200 человек, в том числе 11 членов правящей семьи (племянник короля, а также принц и министр национальной гвардии Саудовской Аравии), ​4 министра, 34 члена кабинета и множество других высокопоставленных чиновников. Всех их 81-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз и созданный им антикоррупционный комитет обвинили в растрате государственных средств на сумму примерно 100 млрд долларов США.

Большую часть задержанных отпустили после того, как они согласились передать значительные средства в казну.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
«Начало года впечатляющее». Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ
Подробности разбойного нападения на дом бизнесмена в Пинске
Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике
Пятничное. Как не надо бороться с похмельем
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY