В Саудовской Аравии вновь задержали 11 принцев

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они выступили против решений властей страны, согласно которым прекращается финансирование части расходов членов королевской семьи из государственного бюджета.

Речь, в частности, идет о плате за электричество, воду и другие коммунальные услуги.

Реформы, предусмотренные указом короля Салмана, предусматривают также введение налога на добавленную стоимость и другие меры, призванные сохранить стабильность бюджета в условиях падения цен на нефть.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на арабские сайты, недовольные принцы собрались в дворце короля в Эр-Рияде, чтобы выдвинуть свои требования. После отказа разойтись их арестовали и отправили в тюрьму.

Официальные лица не комментируют сообщения.

В начале ноября в Саудовской Аравии развернулся настоящий триллер. Были арестованы 200 человек, в том числе 11 членов правящей семьи (племянник короля, а также принц и министр национальной гвардии Саудовской Аравии), ​4 министра, 34 члена кабинета и множество других высокопоставленных чиновников. Всех их 81-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз и созданный им антикоррупционный комитет обвинили в растрате государственных средств на сумму примерно 100 млрд долларов США.

Большую часть задержанных отпустили после того, как они согласились передать значительные средства в казну.