Как горожанин уехал из Минска в село и разводит гусей

История владельца агроусадьбы «Гуси-Лебеди» Андрея Кизилевича, круто изменившего свою жизнь.

По слегка размытой дождем проселочной дороге мы въезжаем в деревню. В некоторых домах окна заколочены досками, и понятно, что там никто не живет. Поворачиваем направо — навстречу нам идет хозяин агроусадьбы «Гуси-Лебеди» Андрей Кизилевич.

Андрей Кизилевич, 50 лет, переехал из Минска в деревню несколько лет назад и начал разводить гусей, открыл агроусадьбу «Гуси-Лебеди»

Несколько лет назад Андрей уехал из Минска в деревню и занялся бизнесом. Один из них — разведение гусей. Перед Рождеством, когда традиционным блюдом на столе считается гусь, он согласился показать, как правильно готовить птицу, и рассказал о том, как поменял столицу на тихую жизнь.

«В лес около деревни заходишь, а там деревья большие, медведи водятся»

Андрей по образованию аудитор, до переезда в деревню Зоричи Борисовского района он работал и жил в Минске, снимал там квартиру. Говорит, что был абсолютно городским жителем и даже не представлял, как это — заниматься сельским хозяйством. Но в 2009 году решил купить дом в деревне.

— Снимать квартиру в Минске очень тяжело: не заболеть, на всем экономишь. Возник вопрос, что нужна крыша над головой: мало ли что, а земля и крыша будут, — рассказывает он.

Агроусадьба «Гуси-Лебеди», в которой хозяин постарался сохранить деревенский колорит

В то время старый дом и необлагороженная территория около него обошлись в переводе в сумму около 1500 долларов, да и то пришлось брать кредит. К дому у Андрея было несколько пожеланий: чтобы находился недалеко от железнодорожной станции и можно было по работе аудитором ездить в командировки по Беларуси, чтобы рядом были лес и речка. Так и вышло.

— В лес около деревни заходишь, а там деревья такие большие, как в советском фильме «Новогодние приключения Маши и Вити», медведи водятся, косули, зайцы по деревне ночью бегают. Как-то выхожу на крыльцо вечером — волки воют, — рассказывает Андрей, как кардинально после переезда из города в деревню изменилась его жизнь.

Перед тем как приготовить рождественского гуся, его нужно поймать

В Зоричи Андрей переехал в 2010 году и стал ремонтировать дом: перекладывать пол, решать вопрос с электричеством.

— Вот это — самодельные светильники, — показывает он на лампы над столом, — стол — из входной двери и ножек от пуфика, очень многое в доме сделано своими руками.

Свой переезд он объясняет в основном финансовыми причинами: в городе за все надо платить, а в деревне овощи и фрукты со своего подворья. В огороде у Андрея летом росли не только огурцы, помидоры, перец и зелень, а дыни и арбузы. Рассказывает, что по вкусу последние не отличались от покупных, только размеры у них поменьше. Даже чай собеседник не покупает, а собирает иван-чай, его и заваривает.

«Самое большое впечатление: как за 30 дней из водянистой массы выходит гусенок»

Гуси в жизни Андрея появились пару лет назад, когда в деревне знакомые дали попробовать мясо этой птицы.

— Как это вкусно! Потом почитал про них и узнал, что гусей несложно разводить, это неприхотливая птица, и она быстро набирает вес. Специально поехал в Логойск, чтобы купить яйца породистых серых гусей. Положил их в инкубатор, ухаживал — и дней за 30 из них вылупились гусятки. За многие годы самое большое впечатление, которое у меня было, это как за 30 дней из этой водянистой массы выходит птенец, — говорит он.

Сейчас в подсобном хозяйстве у Андрея около 80 серых гусей и пять холмогорских. Вес последних может быть около 15 кг, в то время как у серых гусей он доходит только до пяти килограммов. Собеседник отмечает, что купить породистых гусей на разведение, например, таких как холмогорские, в Беларуси не так уж и просто.

Чтобы гуся легче было ощипать, предварительно его нужно подержать в горячей воде

Большого спроса на гусей из личного подсобного хозяйства Андрея, по его словам, пока нет. Но к Рождеству количество звонков от покупателей выросло: люди хотят запечь и подать к столу традиционное рождественское блюдо. Только за час нашего разговора ему позвонили несколько человек.

— Перед Рождеством покупатели начали звонить активнее, но бывает тяжело продать, потому что люди не хотят замороженную гусятину. Хотя по вкусу она ничем не отличается от незамороженной. Да и не все могут себе позволить ее купить, — объясняет он.

«Агроусадьбы с евроремонтом — это как «дворцы в поле»

Летом прошлого года Андрей открыл в деревне агроусадьбу «Гуси-Лебеди», купив у соседей дом. Условия проживания там максимально приближены к сельским. Туалет аккуратный и новый, но на улице, обстановку в доме практически не меняли, оставив на кухне даже русскую печь.

— Для меня деревенский отдых — деревенский дом, туалет на улице, а агроусадьбы с евроремонтом, которые я называю «дворцами в поле», не понимаю. Еще бывает, люди звонят и спрашивают, какие тут есть развлечения. Но ведь самое большое удовольствие не развлечения, а то, что человек может сходить в лес, увидеть, как его нога тонет в ковре мха, пособирать грибы и ягоды.

Пока мы разговариваем и пьем иван-чай, в духовке томится гусь с яблоками. Аромат стоит такой, что уходить из кухни не хочется. Андрея этим блюдом не удивишь: гусь на его праздничном столе — частое явление.

И особенно вкусным он получится, если накануне тушку на сутки замочить в подсоленной воде, затем на час поставить отпариваться в разогретую до 160 градусов духовку, затем достать, нафаршировать яблоками и натереть солью со специями.

Ну а уже затем на три часа поставить в духовку запекаться при температуре 180 градусов. При этом периодически нужно заглядывать в духовку и поливать гуся жиром, который вышел на противень, тогда корочка у птицы получится румяной.

Запеченный гусь считается традиционным рождественским блюдом

Мы уезжаем из деревни еще до того, как начинает смеркаться. Прощаясь, Андрей говорит, что ни за что на свете сейчас бы не вернулся в город и не отказался от своей размеренной жизни среди природы.